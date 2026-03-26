Con trai Ronaldo thử việc ở đội trẻ Real Madrid

Tây Ban NhaCon trai cả của siêu sao Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr. đang thử việc cùng đội trẻ Real Madrid và có thể gia nhập học viện thời gian tới.

Theo báo Tây Ban Nha Marca, Cristiano Jr. đã tham gia buổi tập cùng đội Cadete A của Real hôm 24/3. Cadete A là đội trẻ cấp cao nhất trong lứa U16 của học viện (La Fabrica), nơi tập hợp những cầu thủ tiềm năng nhất trước khi họ lên các cấp độ cao hơn như Juvenil (U17-U19).

Con trai cả của Ronaldo được thử nghiệm ở vị trí chạy cánh và dự kiến tiếp tục tập luyện thêm tại trung tâm Valdebebas trong những ngày tới.

Cristiano Ronaldo Jr. tập luyện cùng đội U15 Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters

Theo kênh ESPN, quá trình thử việc vẫn đang ở giai đoạn ban đầu và còn quá sớm để khẳng định liệu điều này có dẫn đến một bản hợp đồng chính thức với học viện Real hay không. Một nguồn tin khác cũng không loại trừ khả năng Cristiano Jr. có thể gia nhập đội bóng Hoàng gia trong tương lai, nhưng thừa nhận những báo cáo chuyên môn hiện tại về cầu thủ trẻ này chưa thực sự tích cực.

Trong trường hợp gia nhập học viện, Cristiano Jr. vẫn có thể sinh hoạt tại khu nội trú của trung tâm huấn luyện Real. Tháng 6 tới, cầu thủ này sẽ tròn 16 tuổi và đủ điều kiện thi đấu ở cấp độ trẻ cao hơn.

Cristiano Jr., sinh năm 2010 tại San Diego (Mỹ), là con trai cả của Ronaldo, nhưng danh tính mẹ cậu chưa từng được tiết lộ. Cậu bé sớm bộc lộ năng khiếu khi ghi 58 bàn và có 18 kiến tạo qua 28 trận cho đội U9 Juventus. Sau thời gian khoác áo các đội trẻ Man Utd, Cristiano Jr. hiện thi đấu cho lò đào tạo Al Nassr.

Nếu chính thức chuyển tới học viện Real, cầu thủ 15 tuổi này sẽ tiếp tục hành trình tương tự Cristiano Ronaldo, người từng khoác áo đội bóng hoàng gia trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

Trên bình diện quốc tế, dù đủ điều kiện chơi cho năm đội tuyển khác nhau, Ronaldo Jr. đã lựa chọn khoác áo các đội trẻ Bồ Đào Nha. Tháng 10/2025, cậu được triệu tập lên U16 Bồ Đào Nha, tiếp tục quá trình phát triển ở các cấp độ trẻ.

Hồng Duy (theo Marca, ESPN)