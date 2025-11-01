Thổ Nhĩ KỳCristiano Ronaldo Junior, còn gọi là Cristianinho, ghi bàn mở tỷ số trong trận Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 3-0 tại giải giao hữu U16 ở Antalya.

Phút 42, Bồ Đào Nha phản công nhanh trong thế ba đánh hai, trong trận đấu chiều 1/11. Cristianinho nhận đường chọc khe của Carlos Moita và có cơ hội đối mặt thủ môn. Con trai Ronaldo làm động tác giả sút về góc xa, nhưng lại đá một chạm vào góc gần từ cự ly khoảng 16 m, khiến thủ môn Xứ Wales không kịp trở tay.

Con trai Ronaldo ghi bàn đầu tiên cho U16 Bồ Đào Nha Bàn thắng của Cristiano Ronaldo Junior cho U16 Bồ Đào Nha.

Đây là bàn thắng đầu tay của Cristianinho, trong trận thứ hai khoác áo U16 Bồ Đào Nha. Trước đó, anh không ghi bàn khi Bồ Đào Nha thắng chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 hôm 30/10. Lý do chính là Cristianinho chỉ được vào sân ở phút bù thứ hai hiệp hai, nên không có nhiều cơ hội thể hiện.

Trong trận gặp Xứ Wales, con trai siêu sao 40 tuổi đá chính, ghi bàn trước khi bị thay ra ở phút 62. Bồ Đào Nha còn ghi thêm hai bàn nữa với cú đúp của Rafael Cabral phút 65 và 90, để thắng chung cuộc 3-0. Qua hai trận tại bảng B, Bồ Đào Nha toàn thắng, dẫn đầu với sáu điểm.

Cú đá thành bàn của Cristianinho trong trận Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales tại giải giao hữu U16 trên sân Emirhan, thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/11/2025. Ảnh: FFC

Giải đấu diễn ra từ 30/10 đến 4/11 trên sân Emirhan, thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, với bốn đội là chủ nhà, Bồ Đào Nha, Anh và Xứ Wales. Đây là lần đầu Cristianinho được triệu tập lên đội tuyển U16. Hồi tháng 5/2025, anh vẫn còn khoác áo U15 Bồ Đào Nha, lập cú đúp trong một giải giao hữu.

Cristiano Ronaldo Junior, sinh năm 2010 tại San Diego (Mỹ), là con trai cả của Ronaldo, nhưng danh tính mẹ cậu chưa từng được tiết lộ. Junior sớm bộc lộ năng khiếu khi ghi 58 bàn và có 18 kiến tạo sau 28 trận cho đội U9 Juventus. Sau thời gian khoác áo các đội trẻ Man Utd, cậu hiện thi đấu cho lò đào tạo Al Nassr. Junior đủ điều kiện chơi cho năm đội tuyển khác nhau, song đã chọn khoác áo đội trẻ Bồ Đào Nha.

Hoàng An