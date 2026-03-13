Con trai NSND Hoàng Dũng lưu giữ kỷ niệm về bố

Hoàng Dương - con trai nghệ sĩ Hoàng Dũng - thực hiện nhiều video chia sẻ những câu chuyện về bố, được khán giả quan tâm.

Từ tháng 11/2025 đến nay, Hoàng Dương lập kênh TikTok, đăng tải các video nói về những dấu ấn trong nghệ thuật lẫn cuộc sống mà bố để lại. Anh ghi lại nhiều hình ảnh tại căn nhà ở phố Kim Mã, Hà Nội, nơi nghệ sĩ Hoàng Dũng tự tay thiết kế, trang trí. Hơn 5 năm từ ngày ông qua đời, anh giữ nguyên cách bài trí của bố để thấy như bố luôn hiện diện.

Trong các video, ngôi nhà có cây xanh bao quanh, tiếng chim hót rộn ràng. Sinh thời, nghệ sĩ Hoàng Dũng là người yêu cây cối. Khi ông mất, Hoàng Dương tiếp nối niềm vui của bố thuở nào. Anh dành thời gian chăm chút, tưới nước mỗi ngày, coi đây cũng là cách để học tính kiên nhẫn.

Các video của Hoàng Dương nhận từ vài trăm nghìn đến tám triệu lượt xem. Dưới bình luận, khán giả cho biết được nhớ lại hình ảnh, những vai diễn của nghệ sĩ Hoàng Dũng. Có người nói yêu thích chất giọng trầm, cách kể điềm đạm nhưng vẫn thu hút của Hoàng Dương. Một số khán giả nhận xét diễn viên có ngoại hình, nét diễn tương đồng bố, nhắn nhủ anh cố gắng tiếp nối sự nghiệp nghệ thuật mà ông để lại.

Con trai NSND Hoàng Dũng làm video kể về bố Hoàng Dương nói về điểm giống và khác giữa bố và nhân vật Phan Quân trong ''Người phán xử''.

Khác anh trai Hoàng Duy từng đóng nhiều phim với bố hồi nhỏ, Hoàng Dương chưa từng xuất hiện cùng ông nhưng thường ra Nhà hát Kịch Hà Nội xem ông và các cô, chú tập luyện, biểu diễn. Tình yêu nghệ thuật của diễn viên được hình thành từ đó.

Học hết cấp ba, anh mong muốn thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trước ngày thi, nghệ sĩ Hoàng Dũng không ôn luyện cho con trai, chỉ phổ biến các nội dung sát hạch, để anh tự mày mò, tập luyện. Khi con thi đỗ và hoạt động diễn xuất sau này, ông cũng không đề bạt hay tham gia vào công việc của anh.

Hoàng Dương hiện công tác ở Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi bố từng gắn bó hơn 40 năm. Anh cũng thể hiện một số vai phụ trong các phim truyền hình như Phố trong làng, Cuộc chiến không giới tuyến, Đi giữa trời rực rỡ. Trước sự nghiệp gây tiếng vang của bố, diễn viên ý thức mình cần nỗ lực nhiều hơn, hiểu rằng thành công không thể đến nếu bản thân rèn luyện chưa đủ. Anh không nề hà vai lớn, nhỏ, muốn thử sức nhiều dạng nhân vật.

Hoàng Dương và bố trong một chuyến đi chơi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong ký ức của diễn viên, bố Hoàng Dũng nghiêm khắc, chỉ dạy cho anh nhiều điều. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ ngăn cản hai con trai thực hiện ước mơ. Ông tận tâm với nghề diễn, sống hiền hòa, không mưu mô, tính toán, luôn tìm cách hỗ trợ đồng nghiệp, dẫn dắt những thế hệ học trò, được nhiều người kính trọng. Mọi năm, vào ngày giỗ, sinh nhật nghệ sĩ hay ngày Nhà giáo Việt Nam, các diễn viên đều sắp xếp về thăm mộ ông ở Hưng Yên, cùng hàn huyên những câu chuyện xưa.

Hoàng Dương cũng ghi lại một video cùng một số đồng nghiệp về dọn dẹp, thắp hương ở mộ bố. Diễn viên Lưu Duy Khánh nói biết ơn cố nghệ sĩ, bởi nếu không có ông, chưa chắc anh đã hoàn thành bốn năm ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh tự thấy may mắn khi được ông truyền lửa, giúp bản thân có sự vững vàng để theo nghề. Với diễn viên Hoàng Long, nghệ sĩ Hoàng Dũng giúp anh học được cách diễn xuất đi sâu vào nội tâm nhân vật, dạy anh biết đối nhân xử thế.

Con trai NSND Hoàng Dũng đưa đồng nghiệp về thăm mộ bố Hoàng Dương cùng đồng nghiệp về quê tảo mộ dịp Tết.

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng sinh năm 1956 tại Hà Nội, hoạt động trên cả lĩnh vực kịch, truyền hình, điện ảnh. Ông từng giữ chức Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội (2007-2017). Sau khi nghỉ hưu, nghệ sĩ gây ấn tượng với nhiều vai diễn trong loạt series Người phán xử, Sinh tử, Về nhà đi con. Trở về giữa yêu thương là tác phẩm truyền hình cuối của ông. Diễn viên qua đời hồi tháng 2/2021 vì ung thư máu.

Hoàng Dương 27 tuổi, tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trên sân khấu kịch, anh tham gia các vở diễn Trái tim người Hà Nội, Không gục ngã, Thúy Kiều.

Con trai nghệ sĩ Hoàng Dũng trong phim 'Cuộc chiến không giới tuyến'

