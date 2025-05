Con trai một tuổi của Hà Anh

Hà Anh, 43 tuổi, quê Hà Nội. Bố cô là họa sĩ thiết kế phim truyện Vũ Huy, mẹ là nhà báo - dịch giả Lệ Hà. Ông nội của cô là nhà văn Vũ Tú Nam. Người mẫu tốt nghiệp ngành Quản lý Doanh nghiệp ở Anh. Năm 2005, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh vào top 10, đồng thời đoạt giải Hình thể đẹp nhất. Năm 2010, cô được mời làm giám khảo Vietnam's Next Top Model mùa đầu.



Gần đây, cô tham gia nhiều show truyền hình thực tế, sự kiện làng giải trí, làm huấn luyện viên chương trình The Next Gentleman, giúp học trò Minh Khắc đoạt danh hiệu á quân. Ngoài ra, Hà Anh làm giám khảo Miss Universe Vietnam 2022, tham gia ghi hình các tập truyền hình thực tế. Cô và Oliver Dowden kết hôn hồi tháng 7/2016. Con gái đầu của họ - bé Myla - là gương mặt đề cử "Hot kid" giải Ngôi sao của năm 2023.