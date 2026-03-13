Con trai dùng trực thăng đưa mẹ về quê

Trung QuốcMẹ nói muốn về quê nhưng, người đàn ông tên Long ở Tứ Xuyên lái trực thăng cá nhân trị giá 7 triệu tệ đưa bà về vì ôtô đã cho bạn mượn.

Quê của anh Long nằm ở thị trấn Tiêu Khê, cách trung tâm thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên khoảng 50 km. Ngay sau đề nghị của mẹ, người con trai xin phép cơ quan quản lý bay để lấy trực thăng đưa bà về luôn. Nhờ quyết định ngẫu hứng này, chặng đường vốn mất hơn một giờ chạy xe đã được rút ngắn xuống còn 10 phút.

Không có đường băng trải nhựa, vị trí hạ cánh là một thửa ruộng nứt nẻ ngay giữa làng. Sự xuất hiện của chiếc trực thăng trị giá 7 triệu tệ (khoảng 25 tỷ đồng) giữa khung cảnh đồng quê lập tức thu hút sự chú ý. Hàng chục người dân địa phương đã bỏ dở công việc, kéo đến vây kín hiện trường để chiêm ngưỡng.

Chiếc trực thăng của anh Long đậu trên cánh đồng nứt nẻ ở quê nhà. Ảnh: QQ

Thấy hàng xóm tò mò, anh Long mời các cụ ông, cụ bà trong làng lên khoang, chở lượn vài vòng trên bầu trời quê hương để trải nghiệm, trước khi một mình bay trở lại thành phố.

Anh Long cho biết mới sắm trực thăng vào cuối năm 2024 và cất giữ tại một nhà chứa riêng. Anh cũng đã thi đỗ bằng lái máy bay dân dụng từ năm ngoái và từng vài lần tự lái về quê thăm bạn bè. Để thực hiện chuyến bay lần này, nam doanh nhân tốn khoảng 8.000 tệ (gần 28 triệu đồng) tiền nhiên liệu và phí vận hành.

Chiếc máy bay của anh Long là mẫu Robinson R44 - một trong những dòng trực thăng dân dụng hạng nhẹ phổ biến và bán chạy nhất thế giới. Máy bay có thiết kế 4 chỗ ngồi (1 phi công và 3 hành khách), trang bị động cơ piston cho phép đạt tốc độ hành trình khoảng 200 km/h và tầm bay tối đa lên tới 560 km.

Nhờ kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, R44 có thể cất, hạ cánh ở những khu vực có diện tích hẹp hoặc địa hình không bằng phẳng. Chi phí bảo dưỡng và vận hành của dòng này cũng thấp hơn đáng kể so với các loại trực thăng dùng động cơ turbine. Trung bình mỗi giờ bay, chiếc trực thăng tiêu tốn 45-60 lít xăng.

Dân làng hào hứng xem trực thăng của Long và sau đó được chở đi một vòng. Ảnh: QQ

Trên mạng xã hội, câu chuyện lập tức nhận hai luồng ý kiến. Nhiều người khen ngợi sự hiếu thảo của anh Long khi sẵn sàng chiều chuộng sở thích của mẹ. Tuy nhiên, không ít người cho rằng đây thực chất là chiêu trò khoe khoang.

"Lý do cho bạn mượn ôtô nghe quá khiên cưỡng. Việc xin phép bay ở Trung Quốc đâu phải nói bay là bay được ngay. Rõ ràng anh ta muốn mang trực thăng về làng để làm màu", một tài khoản bình luận.

Dù đối mặt với luồng ý kiến trái chiều, anh Long khẳng định bản thân chỉ làm những gì thuận tiện nhất trong khả năng để phục vụ gia đình.

Trước anh Long, từng có một số doanh nhân Trung Quốc tự lái máy bay về quê để tránh tắc đường, như anh em họ Tang (về Hồ Nam dịp Quốc khánh) hay ông bố họ Wang (chở con gái về An Huy dịp Tết Nguyên đán). Việc dùng trực thăng giúp các gia đình này tránh cảnh chờ đợi mệt mỏi trên cao tốc và tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển.

Theo báo cáo từ công ty tư vấn hàng không Asian Sky Group và nền tảng JetBay, trào lưu "mua máy bay cá nhân như sắm ôtô" từng bùng nổ tại Trung Quốc vào giai đoạn 2010-2017. Thời kỳ đỉnh cao, giới nhà giàu nước này coi trực thăng và máy bay phản lực tư nhân là "món đồ chơi" thể hiện đẳng cấp, đẩy quy mô đội bay lên gần 500 chiếc được đăng ký.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2026, con số này đã sụt giảm xuống dưới mốc 300 chiếc. Nguyên nhân chính đến từ sự bấp bênh của nền kinh tế, đặc biệt là cú sụp đổ của lĩnh vực bất động sản. Bên cạnh đó, chiến dịch chống tham nhũng gắt gao và luật kiểm soát không phận đã khiến giới tinh hoa Trung Quốc e dè.

Bảo Nhiên (Theo Red Star News)