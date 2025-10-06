Lái máy bay về quê tránh tắc đường

Trung QuốcTrong khi hàng trăm triệu người chen chúc trên cao tốc, anh Tang và Chen ở Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam đi trực thăng về quê trong dịp quốc khánh.

Hành trình của Tang và người anh họ Chen dài 65 km từ trung tâm Vĩnh Châu về thị trấn Lộc Mã Kiều, huyện Đông An. Nếu đi ôtô họ mất hơn một giờ nếu không tắc đường. Đi bằng máy bay, họ mất 15 phút. "Chúng tôi lo kẹt xe, nên chọn máy bay", Tang chia sẻ.

Chen, người đang điều hành một công ty bay tầm thấp, cho biết họ thường xuyên sử dụng máy bay riêng về quê. "Dân làng đã quen. Nhiều người từng đi máy bay của tôi. Với chúng tôi, đây chỉ là một phương tiện di chuyển", anh nói.

Đoạn video Tang đăng lên mạng xã hội ghi lại cảnh hàng dài xe cộ kẹt cứng bên dưới, trong khi chiếc trực thăng của họ lướt qua chỉ trong vài phút. Video gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tang và anh họ lái máy bay về quê trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, đầu tháng 10. Ảnh: ToktokHeli

Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, gọi đây là cách di chuyển mới. Tuy nhiên, không ít ý kiến chỉ trích họ khoe khoang giàu có. "Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo thật quá lớn", một người bình luận.

Chen cho biết chính phủ Trung Quốc đang khuyến khích phát triển "nền kinh tế bay tầm thấp" và anh là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực này.

Công ty của anh vận hành hơn 10 máy bay phục vụ du lịch, huấn luyện, cứu hộ và đào tạo hàng không. "Dù bay trên trời, chúng tôi cũng có lúc phải xếp hàng vì có khi hơn chục máy bay cất cánh cùng lúc", anh nói.

Không chỉ anh em Chen, một huấn luyện viên bay ở tỉnh An Huy tên Wang cũng gây chú ý khi đưa vợ con về quê bằng trực thăng trong dịp lễ hoặc cuối tuần. Quãng đường 300 km từ Hợp Phì đến Bạc Châu mất 80 phút, tiêu tốn khoảng 200 tệ tiền nhiên liệu.

Tắc đường nghiêm trọng, giao thông tê liệt nhiều giờ thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc trong mỗi dịp nghỉ lễ. Theo Bộ Giao thông Vận tải nước này, trong ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay, hơn 336 triệu người di chuyển trên toàn quốc, tăng 43,1% so với tháng trước và tăng 1,7% so với cùng kỳ 2024, khiến nhiều tuyến cao tốc rơi vào tình trạng kẹt cứng.

Ban quản lý đường sắt Trung Quốc đã bổ sung thêm hơn 2.000 chuyến tàu trước áp lực quá tải. Trong khi đó, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc ước tính tổng số hành khách di chuyển bằng máy bay trong 8 ngày lễ sẽ đạt 19,2 triệu lượt, mức cao kỷ lục và vượt xa các năm trước.

Thống kê cũng cho thấy xu hướng tự lái xe và du lịch gia đình tiếp tục tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ năm nay, dẫn tới tình trạng ùn tắc cục bộ trên nhiều tuyến cao tốc.

Lái máy bay về quê dịp lễ tránh tắc đường Anh em Tang lái xe về quê dịp lễ. Video: ToktokHeli

Nhật Minh (Theo China Press, Jimu News, Poster News)