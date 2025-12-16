Con trai đạo diễn Rob Reiner bị bắt

Nick Reiner - 32 tuổi, con trai lớn của đạo diễn "When Harry Met Sally" Rob Reiner - bị cảnh sát bắt do tình nghi anh liên quan việc bố mẹ bị sát hại.

Theo CNN, sở cảnh sát Los Angeles (LAPD) thông báo Nick Reiner chịu trách nhiệm cho cái chết của vợ chồng đạo diễn Rob Reiner - Michele Singer Reiner. Anh bị bắt vào lúc 21h15 ngày 14/12, khoảng sáu tiếng sau khi lực lượng chức năng phát hiện thi thể bố mẹ anh tại nhà riêng ở Brentwood, California.

Nick Reiner tại buổi công chiếu phim "Spinal Tap II The End Continues" tại Los Angeles tháng 9. Ảnh: Reuters

Trong buổi họp báo sáng 15/12 (giờ địa phương), cảnh sát trưởng Jim McDonnell xác nhận Nick bị lập hồ sơ về tội giết người, cho biết đây là một vụ "rất thảm khốc". Ban đầu, mức tiền bảo lãnh tại ngoại được ấn định là bốn triệu USD nhưng LAPD thu hồi quyết định. Theo hồ sơ nhà tù, Nick bị giam tại Trại giam Twin Towers, Los Angeles.

Sở cảnh sát chưa công bố cáo trạng. Các nhân viên điều tra dự kiến chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát vào ngày 16/12. Họ chưa tiết lộ cách các nạn nhân bị sát hại, làm thế nào họ xác định Nick là hung thủ.

Rob Reiner và con trai Nick trong cuộc phỏng vấn năm 2016. Ảnh: FilmMagic

Có thông tin cho rằng người phát hiện thi thể vợ chồng đạo diễn là Romy - con gái của ông bà Reiner. Trước khi Nick bị bắt, nguồn tin của People cho biết nhiều thành viên trong gia đình tiết lộ Nick là hung thủ. Hôm 13/12, có người nói thấy anh cãi nhau với đạo diễn Rob Reiner tại tiệc ở nhà danh hài Conan O'Brien. Mẹ của anh cũng có mặt ở đó.

Nick Reiner sinh năm 1993, là con lớn của đạo diễn Rob Reiner, ngoài ra, anh còn một em trai và một em gái. Cuộc đời anh gắn liền những chuỗi ngày nghiện ngập từ thời thiếu niên. Trong cuộc phỏng vấn với People năm 23 tuổi, Nick cho biết ra vào trại cai nghiện 17 lần, nhiều lần sống vô gia cư do từ chối trở lại nơi điều trị.

Mối quan hệ của hai bố con cũng phức tạp. Nick từng nói đạo diễn Reiner không dành nhiều thời gian cho anh khi còn nhỏ. Anh chỉ cảm thấy gần gũi với bố khi biết hai người có điểm chung trong việc làm phim. Năm 2015, Nick đồng biên kịch bộ phim Being Charlie dựa trên cuộc đời nghiện ngập của anh và những trăn trở giữa anh và bố. Rob Reiner làm đạo diễn dự án này.

Trò chuyện với New Yorker năm 2016, Rob Reiner cho biết làm việc với con trai như được cùng anh tham gia trị liệu tâm lý. Còn về Nick, anh cho rằng việc được nhìn bố làm việc, làm gì những ông thích giúp anh hiểu hơn về đạo diễn và tình cảm ông dành cho anh.

Vợ chồng đạo diễn Rob Reiner tại sự kiện năm 2023. Ảnh: AP

Rob Reiner, sinh năm 1947, là đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất phim Mỹ. Ông sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Mẹ ông là ca sĩ Estelle Reiner, còn bố là huyền thoại phim hài Mỹ, Carl Reiner.

Khi còn trẻ, ông từng thử sức ở lĩnh vực diễn xuất nhưng không hợp, sau đó chuyển sang nghề đạo diễn và gặt hái nhiều thành công. Một số bộ phim của ông nhận đề cử Oscar như This Is Spinal Tap (1984), Stand By Me (1986), The Princess Bride (1987).

Ngoài phim ảnh, ông là nhà hoạt động xã hội, ủng hộ các khuynh hướng cấp tiến và đảng Dân chủ. Ông là nhà đồng sáng lập Tổ chức vì Quyền Bình đẳng Mỹ (American Foundation for Equal Rights), tổ chức nhiều hoạt động tác động đến một số dự luật Mỹ. Năm 1989, ông kết hôn bà Michele Singer. Trước đó, ông có cuộc hôn nhân dài 10 năm với diễn viên Penny Marshall, nhận con riêng của bà - diễn viên Tracy Reiner - làm con nuôi. Ông và vợ cũ giữ mối quan hệ tốt đẹp đến khi bà qua đời năm 2018.

Cái chết của ông để lại niềm thương tiếc sâu sắc cho làng giải trí và giới chính trị gia. Nhiều nhân vật quyền lực bày tỏ tiếc thương khi hay tin ông qua đời. Trên X, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông và vợ - bà Michelle - vô cùng đau lòng trước cái chết của đạo diễn, tri ân di sản nghệ thuật Reiner để lại.

"Ông bà Reiner đã sống một đời đầy ý nghĩa. Hai người sẽ được nhớ đến với những giá trị mà họ đề cao, trong ký ức của vô số người được họ truyền cảm hứng", ông Obama viết.

Trên trang cá nhân. cựu phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris gọi đạo diễn Rob Reiner và bà Michele là "những người bạn thân thiết", gửi lời chia buồn đến gia đình của họ. Theo bà, các bộ phim của ông ảnh hưởng nhiều thế hệ người Mỹ; những nhân vật, lời thoại và hình ảnh ông xây dựng trong từng tác phẩm đã len lỏi vào nền văn hóa quốc gia.

Phương Thảo (theo CNN, Variety, People)