Con trai cựu Thủ tướng Canada lần đầu nói về Katy Perry

Xavier - con trai ông Justin Trudeau - lần đầu nói về Katy Perry khi cô hẹn hò bố anh, cho biết tâm sự hàng giờ với ca sĩ.

Trên Instagram ngày 21/2, nhà sáng tạo nội dung Guy Hobeika gây chú ý khi đăng video trò chuyện cùng ca sĩ Xavier, 19 tuổi. Trong đó, anh hỏi Xavier liệu từng gặp bạn gái của bố. Con trai cựu Thủ tướng Justin Trudeau xác nhận có, nhận xét Katy Perry ngoài đời ngầu và tốt bụng.

"Chúng tôi dành hàng giờ nói chuyện về nhạc của tôi. Cô ấy cho tôi lời khuyên về sự nghiệp, những bước đi tiếp theo và nhiều điều khác", anh nói thêm.

Con trai cựu Thủ tướng Canada: 'Katy Perry cho tôi lời khuyên về âm nhạc' Xavier (trái) và G Hobs nói về Katy Perry, rapper Drake trong video mới. Họ cũng đùa về việc Perry bay vào rìa vũ trụ hồi tháng 4/2025. Video: Instagram/drhobs

Xavier sinh năm 2007, là con đầu lòng của ông Trudeau và vợ cũ - bà Sophie Grégoire Trudeau. Anh hiện là ca sĩ với nghệ danh Xav. Trên The Brandon Gonez Show tháng 5/2025, Xavier cho biết được bố mẹ ủng hộ sự nghiệp, từng theo học các lớp đánh trống, guitar và piano từ nhỏ. Vài năm trước, Xavier thử sáng tác vài bản nhạc để thu âm bằng điện thoại, sau đó theo đuổi dòng nhạc R&B.

"Mỗi lần trở về từ phòng thu, tôi luôn có thứ gì đó để khoe với mọi người. Trong bữa tối, cả nhà ngồi lại với nhau và nghe nhạc của tôi rồi họ sẽ nhận xét: 'Bố mẹ thích cái này, không thích cái kia", anh nói trong cuộc phỏng vấn.

Ông Justin Trudeau và con trai Xav hồi tháng 10/2025. Ảnh: Instagram/ Xav Trudeau

Lần đầu Xavier Trudeau nói về Katy Perry kể từ khi bố hẹn hò nghệ sĩ. Cặp sao công khai chuyện tình hồi tháng 10 năm ngoái sau nhiều tháng vướng nghi vấn yêu nhau. Hồi tháng 11/2025, vợ cũ ông Trudea cũng lên tiếng về mối quan hệ này, chia sẻ cách bà đối mặt loạt thông tin xoay quanh họ. "Tôi chọn cố gắng nghe nhạc thay vì nghe những ồn ào", bà nói thêm.

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada trong cuộc hẹn ở Paris hồi tháng 10/2025. Ảnh: Backgrid

Katy Perry, 42 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Cô từng có một cuộc hôn nhân với danh hài Anh Russell Brand từ năm 2010 đến 2012.

Ông Justin Trudeau, 55 tuổi, là Thủ tướng Canada giai đoạn 2015-2025. Ông là thủ tướng trẻ thứ nhì trong lịch sử Canada, theo đảng Tự do. Tháng 1/2025, ông tuyên bố từ chức. Ông Trudeau thông báo ly thân vợ Sophie Grégoire tháng 8/2023 sau 18 năm chung sống. Ngoài Xavier, cả hai còn hai người con là Ella-Grace Trudeau, 17 tuổi, và Hadrien Trudeau, 12 tuổi.

Kể từ khi bên Katy Perry, ông thường xuyên đi du lịch, dự sự kiện lớn nhỏ cùng cô. Gần đây, cả hai đi nghỉ dưỡng tại California cùng bé Daisy - năm tuổi, con gái riêng của Perry và bạn trai cũ Orlando Bloom.

