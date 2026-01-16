Con tôi sợ nhà vệ sinh ở trường khi rời mẫu giáo vào lớp một

Từ mẫu giáo lên lớp 1, con tôi đột ngột 'quay xe', không dám đi vệ sinh ở trường.

Ngay những ngày đầu vào lớp 1, con út tôi đã sợ đi vệ sinh ở trường. Bé cố nhịn càng lâu càng tốt: "Con sợ nhà vệ sinh trường mình".

Điều đáng nói là suốt những năm mẫu giáo, con chưa từng gặp vấn đề này. Sự thay đổi thái độ đột ngột ấy phải chăng cho thấy rõ một thực tế: Nhà vệ sinh ở tiểu học đang kém thân thiện và thiếu sạch sẽ hơn hẳn so với cấp học trước.

Đứa con lớn học lớp 5, khi được hỏi mong muốn điều gì ở trường, con nói rất thật: "Con chỉ mong nhà vệ sinh sạch hơn, giống trong trung tâm thương mại".

Chúng ta luôn nỗ lực đổi mới, mang những chương trình giáo dục hiện đại và tiên tiến nhất đến với học sinh. Nhưng với các em, nhất là trẻ nhỏ, trải nghiệm giáo dục bắt đầu từ những điều rất cơ bản, chẳng hạn như sự dễ chịu khi giải quyết nhu cầu thiết yếu.

Việc trẻ phải kìm nén nhu cầu tự nhiên không chỉ gây bất tiện về thể chất, mà còn tạo ra tâm lý e ngại mỗi khi đến trường.

Vì thế, thay vì những lời nhắc nhở chung chung, chúng ta cần những tiêu chuẩn cụ thể và nhất quán. Một nhà vệ sinh trường học đạt yêu cầu phải được quy chuẩn hóa từ khâu thiết kế, vật liệu cho đến quy trình bảo dưỡng và làm sạch định kỳ.

Sự sạch sẽ cần được xem là một chỉ số kỹ thuật bắt buộc phải duy trì liên tục, chứ không thể chỉ dựa vào sự tùy biến hay nỗ lực nhất thời của từng nơi.

Một ngôi trường hạnh phúc không chỉ nằm ở những bài giảng hay, mà cần hiện diện trong từng không gian sạch đẹp, nơi con trẻ cảm thấy mình luôn được trân trọng từ những chi tiết nhỏ.

An Truong Hoang