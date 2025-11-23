Con tôi bất ổn vì viết chữ xấu như 'gà bới'

Vì viết chữ xấu, nhiều lần con tôi không dám xung phong lên bảng giải bài tập vì sợ bị các bạn trêu.

Một đồng nghiệp của tôi chia sẻ đứa con học lớp 4 của chị viết chữ đẹp đến mức ai cũng trầm trồ, từng nét chữ mềm mại, rõ ràng và đều đặn. Điều đáng nói là cậu bé ấy đã viết đẹp như vậy nhờ kiên trì rèn luyện, từ những ngày chập chững làm quen với từng nét cơ bản.

Câu chuyện ấy khiến tôi không khỏi suy ngẫm về chữ viết của chính con trai mình. Đến khi học hết lớp 2, con tôi viết chữ xấu đến mức tôi chỉ có thể mô tả bằng cụm từ "gà bới". Vở của con lúc ấy đầy những nét nguệch ngoạc, không đều, chữ cái lúc thì cao chót vót, lúc lại lọt thỏm dưới dòng kẻ.

Nhiều phụ huynh cho rằng viết chữ đẹp không quyết định tương lai của trẻ, điều quan trọng là kỹ năng, là tư duy. Điều đó không sai. Nhưng cũng cần nhìn nhận rằng chữ xấu, đặc biệt là chữ quá khó đọc, có thể khiến trẻ mất đi một số cơ hội. Trong những kỳ thi viết trên giấy, bài làm trình bày cẩu thả dễ khiến giáo viên chấm thi bỏ sót ý hoặc đánh giá thấp hơn thực lực.

Trong nhiều nghề nghiệp từ giáo viên, bác sĩ, thiết kế, đến những công việc liên quan đến ghi chép, báo cáo chữ viết dễ đọc là yêu cầu tối thiểu. Thậm chí trong hồ sơ xin việc, một dòng đơn viết tay khó đọc có thể khiến ứng viên mất điểm mà các em không hay biết.

Nhận thấy con viết chữ xấu là không ổn, tôi đã đồng hành rèn luyện lại chữ viết cho con. Đến lớp 4, chữ viết của con đẹp lên trông thấy, đều đặn, mềm mại, và quan trọng nhất con tự tin hơn hẳn. Trải nghiệm ấy khiến tôi tin rằng vấn đề "viết chữ xấu" không chỉ là chuyện thẩm mỹ mà còn liên quan đến thái độ sống, sự rèn luyện của trẻ.

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, khi máy tính, điện thoại và các thiết bị thông minh ngày càng phổ biến, nhiều người cho rằng chữ viết tay không còn quá quan trọng nữa. Tuy nhiên, theo tôi chữ viết vẫn đóng vai trò đặc biệt trong việc hình thành nhân cách và thói quen học tập của trẻ, đồng thời ảnh hưởng đến cách người khác nhìn nhận trẻ trong học tập và công việc sau này.

Sau đây là một số kinh nghiệp rèn chữ cho con của tôi: Để việc rèn chữ hiệu quả, trẻ cần được luyện từ những điều rất nhỏ như chỉnh tư thế ngồi cho đúng, cầm bút đúng cách, viết chậm nhưng chắc, và luôn xem lại bài viết của mình.

Cha mẹ nên dành thời gian quan sát con luyện chữ, không để trẻ viết quá dài dễ gây mỏi, mà nên chia nhỏ thời gian. Ở trường, giáo viên cũng đóng vai trò quan trọng trong việc uốn nắn sớm và tạo môi trường học tập tôn trọng sự đẹp đẽ của chữ viết. Khi cả gia đình và nhà trường cùng phối hợp, chữ viết của trẻ sẽ thay đổi rõ rệt.

Trong thời đại số hóa, rèn chữ không phải là đi ngược lại xu hướng mà là bổ trợ cho quá trình phát triển toàn diện của trẻ, vì không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta từng nói: "Nét chữ nết người".

Minh