Cơn sốt vàng tại khu phố kim hoàn lớn nhất New York

Tuần trước, nhiều khách hàng đổ tới một đại lý vàng tại "phố Kim cương" ở New York đến mức nhân viên phải yêu cầu mọi người chờ bên ngoài.

"Tôi phải mất cả ngày để xử lý yêu cầu của khách", Ben Tseytlin, giám đốc cửa hàng vàng bạc, trang sức Bullion Exchanges, nói. Ông cho hay một số người đến để bán vàng, nhưng ngày càng có nhiều người tới mua hơn.

"Phố Kim cương" là tên gọi dãy phố tập trung khoảng 2.600 cửa hàng kim hoàn tại đường 47 ở khu Midtown Manhattan, New York, một trong những trung tâm kim hoàn nổi tiếng và lớn nhất thế giới. Giá vàng toàn cầu tăng đang mang đến làn sóng khách hàng mới cho con phố, nơi người bán thường đứng trên vỉa hè để mời chào khách.

"Bán vàng không?" là câu hỏi phổ biến trên đường phố tại khu vực trong những ngày này.

"Lại đây, anh bạn", một nhân viên cửa hàng vàng vừa nói vừa đưa danh thiếp cho những người qua lại trên đường.

Bên trong cửa hàng Bullion Exchanges ở phố Kim cương, khu Midtown Manhattan, New York. Ảnh: WSJ

Sandro Ragovski, chủ cửa hàng Gold Buyers, cho biết ông nhiều lúc không có đủ tiền mặt để trả cho những người đến bán vàng. Đôi khi ông phải trả cho họ một phần bằng séc. Ông gần đây còn phải đi bộ cùng người bán đến ngân hàng vì người này muốn nhận séc bảo chi.

"Tôi hết sạch cả tiền mặt", Ragovski nói.

Giá vàng tăng mạnh trong những tháng gần đây một phần do lo ngại về lạm phát cũng như giá trị các đồng tiền chủ chốt. Những đồng tiền này, trong đó có cả USD, vốn đã suy yếu do nỗi lo Tổng thống Donald Trump đang làm đảo lộn trật tự kinh tế thế giới. Căng thẳng địa chính trị toàn cầu, như cuộc xung đột Nga - Ukraine, cũng là yếu tố khiến giá vàng tăng.

Tseytlin đã dành gần hết mùa hè năm nay để phục vụ các khách hàng muốn đổi vàng mà ông bà, cha mẹ để lại hay tiền xu vàng của gia đình thành tiền mặt. Nhưng gần đây, ông lại thấy những người bán đó trở thành người mua.

"Đó không phải điều bình thường", Tseytlin nói. Ông cho rằng số lượng người mua vàng tăng bùng nổ chủ yếu bắt nguồn từ nỗi lo về nền kinh tế.

"Khách hàng lúc nào cũng hỏi tôi rằng họ 'nên làm gì với chỗ vàng này bây giờ?'", ông kể. "Tôi bảo họ cất kỹ chúng vào két và đừng nói với ai!".

Biển quảng cáo cho một cửa hàng mua bán kim loại quý, trang sức ở phố Kim cương, New York. Ảnh: WSJ

Một khách hàng 45 tuổi đã đến Bullion Exchanges vài phút trước khi cửa hàng đóng cửa để mua nhanh một thỏi vàng một ounce (8,3 chỉ) với giá 4.080 USD. "Giá còn có thể cao hơn nữa", khách hàng làm trong ngành phần mềm máy tính này nói.

Jacqueline Mirón hôm 10/10 có mặt tại phố Kim cương để mua các món đồ bằng vàng sau đó bán lại trên cửa hàng trực tuyến. Cô cho biết một số khách hàng của cô cũng đang theo chiến lược tương tự. Trong khi những người bán mang trang sức vàng đi đổi lấy tiền mặt nhanh, nhiều người mua giàu có lại tích trữ chúng.

"Có một nhóm khách hàng giàu có thực sự đang mua rất nhiều vàng vì họ coi đây là một khoản đầu tư và họ đã có sẵn tiền mặt rồi", Mirón giải thích. "Họ muốn mua sợi dây chuyền vàng 10.000 USD vì biết chỉ cần tới cuối năm nay giá trị của nó sẽ cao hơn nữa".

Trong khu phố chật chội, nơi nhiều cửa hàng nằm chung trong một tòa nhà, các cơ sở kinh doanh không thể hoạt động nếu thiếu những người như Luis Gil.

Anh đã làm việc tại đây suốt ba tháng qua, phát các tờ rơi thông báo giá kim loại quý trong ngày. Khi thu hút được quan tâm của khách, Gil sẽ dẫn họ lên cầu thang đến Insta Gold, cửa hàng mua bán vàng đã thuê anh quảng cáo.

"Không có chúng tôi, công việc kinh doanh không thể thông suốt", anh nói. "Không ai muốn leo cầu thang để mua vàng cả".

