AngolaKhông chỉ ghi bàn đầu tiên ở châu Phi, Lionel Messi còn tạo ra sức hút lớn tại Angola, qua trận giao hữu của Argentina.

Angola vừa kỷ niệm 50 năm độc lập, chấm dứt ách thống trị của Bồ Đào Nha. Để đánh dấu cột mốc lịch sử, chính phủ Angola tặng người dân món quà đặc biệt, đó là cơ hội xem Messi trực tiếp. Đất nước ở Trung Phi đã trả LĐBĐ Argentina 14 triệu USD, với điều kiện, Messi phải thi đấu.

Messi nhận quà từ Tổng thống Angola Joao Lourenco (trái) trước trận Argentina gặp Angola trên sân 11 Tháng 11, thành phố Luanda, ngày 14/11/2025. Ảnh: FlashScore

Buổi tập của Argentina hôm 13/11, một ngày trước trận đấu, thu hút 25.000 khán giả tới sân 11 Tháng 11. Tên sân tượng trưng ngày Quốc khánh Angola. Trận đấu tối 14/11 cũng có 43.000 khán giả vào sân ở thành phố Luanda.

Messi không làm các khán giả thất vọng, khi chơi 86 phút và tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt. Đầu tiên là pha kiến tạo để Lautaro Martinez mở tỷ số phút 44. Đây là đường chuyền thành bàn thứ 401 trong sự nghiệp của Messi, đưa anh áp sát kỷ lục thế giới 404 kiến tạo do Ferenc Puskas nắm giữ.

Đến phút 81, Messi sút chân trái trong cấm địa, ấn định chiến thắng 2-0. Đây là bàn thắng đầu tiên của siêu sao 38 tuổi trong một trận đấu trên đất châu Phi. Anh từng tịt ngòi suốt 450 phút ở 5 trận tại VCK World Cup 2010, diễn ra tại Nam Phi. Ngoài ra, Argentina từng đá giao hữu ở Ai Cập năm 2008, nhưng khi đó vắng Messi.

'Cơn sốt' Messi ở châu Phi

Messi cũng giữ kỷ lục ghi dấu giày vào 1.296 bàn thắng, gồm 895 bàn và 401 kiến tạo sau 1.134 trận cấp CLB và ĐTQG. Riêng mùa này ở tuổi xế chiều, Messi vẫn ghi 46 bàn, kiến tạo 24 bàn khác, trong 53 trận.

Trước trận, Tổng thống Angola Joao Lourenco trao tặng Messi một món quà giống hình World Cup, có số 50, tượng trưng số năm độc lập của nước này.

Khi những chiếc xe chở đội tuyển Argentina đến và đi khỏi Luanda, người dân Angola đứng vây quanh và reo hò. Cảnh tượng này có phần giống thời điểm Messi và đồng đội trở về Argentina sau khi vô địch World Cup 2022 tại Qatar.

Hoàng An tổng hợp