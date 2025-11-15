Messi ghi bàn và kiến tạo cho Argentina

AngolaTiền đạo Lionel Messi tham gia trực tiếp vào cả hai bàn trong trận giao hữu Argentina thắng Angola 2-0, tối 14/11.

Ghi bàn: Lautaro Martinez 43', Lionel Messi 82'

Argentina khởi đầu chậm hơn so với những trận trước. Trong khi đó, Angola khiến CĐV phấn khích khi sớm gây áp lực giữa sân. Tuy nhiên, theo thời gian, nhà đương kim vô địch World Cup dần lấn lướt và tạo nhiều cơ hội.

Messi (giữa) đi bóng trong trận giao hữu Angola 0-2 Argentina ở Luanda, Angola tối 14/11. Ảnh: AFA

Phút 21, Messi suýt mở tỷ số. Đội trưởng Argentina thoát xuống sau pha chọc khe của Lautaro Martinez, nhưng không thắng được thủ môn Hugo Marques. 18 phút sau đó, Messi lại bỏ lỡ một "cơ hội vàng". Nico Gonzalez chuyền ngược thuận lợi từ biên trái, nhưng cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Argentina dứt điểm vọt xà.

Phung phí hai cơ hội, nhưng Messi vẫn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi Argentina. Phút 43, anh thể hiện đẳng cấp bằng pha kiến tạo trong vòng cấm. Sau khi nhận bóng, Lautaro sút chìm căng vào góc gần hạ Marques.

Sang hiệp hai, Angola khởi đầu tốt hơn, nhưng không thể vượt qua hàng thủ Argentina. Chênh lệch đẳng cấp với nhà đương kim vô địch World Cup là quá lớn để đội xếp thứ 89 trên bảng tổng sắp FIFA có thể gây bất ngờ.

Trong khi đó, Argentina duy trì tốc độ chậm, chú trọng kiểm soát bóng và chuyển trạng thái nhanh. Phút 82, Messi ấn định chiến thắng 2-0. Tận dụng pha phá bóng không tốt của hậu vệ chủ nhà, Lautaro Martinez kiến tạo trong vòng cấm để đội trưởng sút vào góc xa.

Messi ghi bàn thứ 115 cho Argentina, đồng thời nâng thành tích sự nghiệp lên 895 bàn. Chỉ Cristiano Ronaldo xếp trên với 953 bàn. Messi cũng nâng thành tích kiến tạo lên 401, chỉ kém kỷ lục 404 của Ferenc Puskas.

Trận giao hữu thắng chủ nhà Angola 2-0 là trận duy nhất của Argentina trong tháng 11. HLV Lionel Scaloni đã tranh thủ thử nghiệm trung vệ Kevin Mac Allister (anh của tiền vệ Alexis Mac Allister), tiền vệ Maximo Perrone, tiền đạo Jose Manuel Lopez, Joanquin Panichelli và Gianluca Prestiani. Trong đó, Lopez và Panichelli đang đạt phong độ tốt ở CLB Palmeiras (Brazil) và Strasbourg (Pháp).

Thanh Quý