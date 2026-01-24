Cơn sốt học bổng chính phủ Hungary

Học bổng Stipendium Hungaricum cho năm học tới nhận được hơn 113.800 đơn đăng ký, cao nhất trong lịch sử, trong khi chỉ có 5.000 suất đỗ.

Thông tin được công bố trên trang Stipendium Hungaricum của chính phủ Hungary, ngày 20/1. Con số này cao hơn năm ngoái gần 34.800 đơn. Năm lĩnh vực được chọn nhiều nhất là Kinh tế, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Y tế và Khoa học xã hội.

Các dữ liệu trước đó cho thấy chương trình học bổng này ngày càng thu hút. Năm 2023, lượng đơn đăng ký là hơn 57.000, tăng 60% so với năm học 2020-2021. Số này tiếp tục tăng lên 80.000 vào đợt tuyển năm ngoái, trước khi cán mốc kỷ lục năm nay.

Năm học vừa qua, khoảng 51% số ứng viên đến từ châu Á, theo sau là châu Phi (45%). Hiện, tổng cộng hơn 11.000 sinh viên trúng học bổng đang học tập tại nước này.

Trang web của Đại học Debrecen nhận định sức hút lớn của Hungary đối với du học sinh là chi phí sống dễ chịu so với mặt bằng chung châu Âu. Dữ liệu từ trang tin Euronews năm 2024 cũng cho thấy Hungary nằm trong top 10 quốc gia có sinh hoạt phí cá nhân rẻ nhất châu lục.

Về chất lượng, theo tổ chức Times Higher Education, Hungary gần đây có sự cải thiện về số lượng trường và thứ hạng trong bảng xếp hạng đại học thế giới. Tổng cộng có 12 trường được xếp hạng, cao nhất là Đại học Semmelweis (hạng 251-300).

Sinh viên Đại học Semmelweis, Hungary. Ảnh: Semmelweis University.

Học bổng Stipendium Hungaricum ra đời năm 2013, do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary giám sát, dựa trên các thỏa thuận giáo dục giữa Hungary và chính phủ các nước.

Học bổng gồm cả hệ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, với khoảng 900 chương trình. 30 đại học ở Hungary tham gia chương trình này. Các chương trình đào tạo nổi bật gồm Kỹ thuật Khoa học máy tính, Công nghệ sinh học, Công nghệ sinh học Y tế và Kỹ thuật lượng tử.

Du học sinh được miễn học phí, bảo hiểm, nhà ở trong trường hoặc hỗ trợ 40.000 HUF mỗi tháng (3,1 triệu đồng) phí thuê ngoài.

Trợ cấp sinh hoạt cho bậc thạc sĩ là 43.700 HUF mỗi tháng (3,4 triệu đồng), bậc tiến sĩ là 140.000 HUF (11 triệu đồng) cho 4 kỳ học đầu và nâng lên 180.000 HUF (14 triệu đồng) cho 4 kỳ học tiếp theo.

Theo trang tin University World News và chuyên trang du học Meta Apply, gần 42.000 sinh viên nước ngoài đang học tại Hungary. Chính phủ nước này đặt mục tiêu thu hút 100.000 du học sinh trong 5 năm tới.

Khánh Linh