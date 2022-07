Cơn sốt Free Mint NFT giữa mùa đông tiền số

Giữa lúc thị trường đi xuống, Thành Đạt (Hà Nội) vẫn dành thời gian tìm các dự án Free Mint NFT với hy vọng kiếm lợi nhuận cao từ chi phí nhỏ.

"So với việc giao dịch NFT truyền thống, Free Mint NFT ít rủi ro hơn vì bạn chỉ mất phí gas, không sợ bị thiệt hại lớn nếu dự án rút thảm (rug pull) hay lừa đảo, cũng không cần quá nhiều kiến thức để đọc sách trắng, lộ trình dự án, đội ngũ sáng lập", Thành Đạt, 24 tuổi, nói.

Free Mint NFT là gì?

Free Mint NFT là thuật ngữ chỉ việc người dùng có thể biến một tác phẩm kỹ thuật số thành NFT mà không tốn tiền trừ khoản phí gas. Trên mạng Ethereum, phí gas đang dao động khoảng 7 USD. Sau khi tạo một Free Mint NFT, người chơi có thể giữ nó trong ví điện tử hoặc đem giao dịch. Giá trị của tác phẩm phụ thuộc độ độc đáo, quy mô dự án và cả sự may mắn.

Điểm khác thường của các dự án Free Mint NFT là không cần thông tin cụ thể về đội ngũ sáng lập, không cam kết về lộ trình ra mắt sản phẩm, thậm chí không có mục tiêu cụ thể.

Dự án nổi bật nhất hiện nay là bộ sưu tập yêu tinh Goblin Town với 9.999 tác phẩm. Ban đầu, mỗi Free Mint NFT có giá 0,5 ETH, sau đó nhanh chóng tăng trưởng 500% lên 2,5 ETH. Theo Crypto Times, công ty blockchain nổi tiếng là The Sandbox thậm chí đã mua một Goblin Town NFT với giá 26 ETH.

Thành công bất ngờ của bộ sưu tập Goblin Town đẩy Free Mint NFT thành cơn sốt mới trên thị trường blockchain.

Việc có thể tạo NFT với chi phí thấp khiến nhiều người nghĩ đến hình thức airdrop tiền mã hóa, nhưng hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Airdrop - tặng tiền số vào ví của người dùng - được xem là hoạt động marketing của một dự án nhằm thu hút nhiều người giao dịch hơn khi đội ngũ chuẩn bị niêm yết. Trong khi đó, Free Mint NFT lại là cách để cộng đồng cùng nhau khởi động và đóng góp vào một dự án hoàn toàn mới.

Vì sao Free Mint NFT gây sốt?

Các dự án Free Mint NFT đã xuất hiện từ năm ngoái. Đến tháng 5 năm nay, trào lưu này trở thành cơn sốt trong giới blockchain khi bộ sưu tập Goblin Town bất ngờ được đón nhận nhiệt tình. Tính đến tối 12/7, theo Coingecko, Goblin Town đạt tổng vốn hóa hơn 41 triệu USD, thuộc 10 dự án NFT hàng đầu thị trường.

"Thật đáng kinh ngạc khi chứng kiến sự phát triển của Goblin Town. Chỉ có những con yêu tinh xấu xí và không có bất kỳ chiến lược tiếp thị bài bản hay kêu gọi cộng đồng nào, bộ sưu tập này vẫn tạo kỷ lục về bán hàng", Analytics Insight bình luận. Theo thống kê của trang này, số người theo dõi tài khoản Twitter của dự án đã vượt qua 45.000 người. Trong tuần đầu mở bán, có 8.995 Free Mint NFT được giao dịch với trị giá khoảng 69,42 ETH.

Trong khi những bộ NFT truyền thống nổi tiếng như BAYC và Blue-Chip đối mặt khủng hoảng, Goblin Town đi ngược thị trường, trở thành điểm sáng hiếm hoi giữa "mùa đông tiền số" ảm đạm.

Một dự án Free Mint NFT của người Việt vừa được khởi chạy.

Theo các chuyên gia, có hai lý do khiến Free Mint NFT trở thành cơn sốt mới. Đầu tiên là do bối cảnh chung của thị trường tiền mã hóa. Trong khi tin xấu ồ ạt ập đến, thị trường liên tục đi xuống, người dùng muốn tìm đến những kênh đầu tư ít rủi ro hơn và Free Mint NFT là thứ họ đang cần. Những dự án như Goblin Town, The Saudis, Loot hay Wagdie... bất ngờ thành công đã tạo tâm lý FOMO (sợ bị bỏ lỡ) trên thị trường khiến Free Mint NFT ngày càng được săn đón.

Lý do thứ hai là khả năng sinh lời. Thị trường crypto vẫn như "miền tây hoang dã" và các dự án bất ngờ tăng giá hàng trăm nghìn lần vẫn còn. Nếu bất kỳ dự án Free Mint NFT nào được xác định lừa đảo, người dùng chỉ mất phí gas. Còn nếu may mắn thành công, họ có thể kiếm cả nghìn USD.

So với việc đầu tư vài trăm hay cả nghìn USD để tham gia vào trào lưu chơi để kiếm tiền (play to earn) hay chạy bộ kiếm tiền (move to earn), khoản gas cho Free Mint NFT được đánh giá là con số khá nhỏ, hầu như ai cũng có thể tham gia.

Rủi ro của Free Mint NFT?

Theo NFT Now, các dự án Free Mint NFT đang mang lại niềm vui và sự phấn khích cho người chơi. Tuy nhiên, xu hướng này vẫn nặng tính đầu cơ và người đứng sau dự án có thể kiếm lợi dựa trên mỗi đợt phát hành mới. Những bộ sưu tập NFT thường sớm nở chóng tàn, đặc biệt với Free Mint NFT, tuổi đời các dự án còn ngắn hơn. Nhà đầu tư chậm chân thường là những người bị chịu thiệt, dù trên lý thuyết họ chỉ mất phí gas.

Ông Phạm Toàn Thắng, nhà sáng lập dự án Cổng Trời, cho biết: "Free Mint NFT không mới, ngay từ những ngày đầu sáng lập, chúng tôi đã không tính phí tạo NFT. Tuy nhiên, khác làn sóng Free Mint NFT hiện tại, những dự án như Cổng Trời thường đặc biệt quan tâm về giá trị nghệ thuật của tác phẩm và vấn đề xác minh danh tính (KYC) người tạo".

Theo ông, ở Việt Nam, Free Mint NFT cũng đang nở rộ nhưng có thể trở nên nguy hiểm nếu người dùng dễ dàng đưa hình ảnh nhân vật nổi tiếng, chính trị gia lên sàn NFT. Nó có thể gây hỗn loạn thị trường và khiến cơ quan chức năng, cộng đồng có cái nhìn không thiện cảm về công nghệ này.

Ngoài ra, ông Thắng cũng cảnh báo người dùng nên cẩn trọng vì nhiều đội ngũ lừa đảo tinh vi có thể lợi dụng Free Mint NFT để chiếm ví điện tử của người dùng. Người chơi nên tạo một ví riêng, chuyên dùng để tham gia những trào lưu mới nổi như thế này.

Nhìn ở góc độ tích cực, chuyên gia này cho rằng Free Mint NFT có nhiều nét tương đồng làm sóng meme coin từng gây bão thị trường. Nó có thể giúp lan tỏa công nghệ NFT đến đông đảo người dùng hơn. "Trước đây nhiều người muốn tìm hiểu và sở hữu một NFT nhưng thao tác phức tạp và rủi ro, do không phải ai cũng có thể định giá tốt sản phẩm. Còn giờ đây, họ chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ là có thể làm quen với công nghệ, sở hữu một vài NFT và trong trường hợp may mắn, họ có thể kiếm được một chút tiền nếu dự án bất ngờ nổi tiếng", ông Thắng nói.

Khương Nha