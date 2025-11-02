'Cơn sốt' đào vàng tại Mỹ

Giá vàng tăng vọt khiến nhiều người Mỹ tìm vận may trên các ngọn đồi, lòng sông ở bang California.

Giá vàng thế giới tăng vọt trong hai năm qua, đạt mức cao kỷ lục trong tháng 10, có thời điểm chạm mốc 4.030 USD một ounce (phiên 31/10).

Matt James, 34 tuổi, là chủ kênh YouTube "Mountaineer Matt", chuyên đào vàng tại California - nơi từng nổ ra Cơn sốt vàng (Gold Rush) thế kỷ 19. Khi giá vàng tăng cao, các video của anh ghi nhận lượng truy cập tăng vọt, kéo theo thu nhập từ hoa hồng bán sản phẩm đãi vàng.

"Câu hỏi mọi người luôn đặt ra là 'Tìm vàng ở đâu?', nhưng đó là bí mật không ai muốn trả lời", James nói. "Tôi không giàu lên nhờ nó, nhưng đủ để trang trải cho sở thích đào vàng của mình".

James vẫn hy vọng tìm thấy "cục vàng lớn" (The Big Nugget) đổi đời, dù nhận thức rõ sản lượng ngày nay không thể so sánh với Cơn sốt vàng 1849. Anh khẳng định vẫn còn vàng, nhưng cần thiết bị chuyên dụng để tìm.

YouTuber Matt James (trái) và Cody Blanchard của Heritage Gold Rush (phải) dùng máy dò kim loại để phát hiện vàng ở Quận El Dorado, California, hôm 27/10. Ảnh: AFP

Cody Blanchard, 35 tuổi, nắm bắt thị trường ngách này, biến sở thích thành kinh doanh với cửa hàng Heritage Gold Rush ở El Dorado, California. Cửa hàng này bán mọi thứ, từ dụng cụ cơ bản như cuốc, xẻng đến máy dò kim loại công nghệ cao giá hàng nghìn USD.

Blanchard, người cũng tổ chức các tour đãi vàng thu phí, cho biết nhờ thiết bị hiện đại, lượng vàng ông tìm thấy tăng gấp ba, lên khoảng ba ounce mỗi năm.

Ông ghi nhận doanh số tăng trưởng vượt bậc, nhất là các dụng cụ tìm kiếm hiện đại. Với Blanchard, việc khách hàng tìm thấy nhiều vàng hơn khi dùng sản phẩm của mình chính là cách quảng cáo tốt nhất.

Cơn sốt vàng 'hiện đại'

Cơn sốt vàng từng thay đổi California - "Tiểu bang Vàng". Nhiều thị trấn ở Sierra Nevada nay vẫn gìn giữ các dấu tích lịch sử này.

Tại Công viên Lịch sử Bang Columbia, du khách có thể thử vận may tại Công ty Khai thác Matelot Gulch. Bà Nikaila DeLorenzi, có gia đình điều hành điểm tham quan này hơn 60 năm, cho biết lượng khách và doanh số bán thiết bị đều tăng gần đây.

Theo bà DeLorenzi, nhiều khu vực trong công viên bị cháy sau hỏa hoạn đã tạo ra xói mòn, khiến trầm tích từ trên núi trôi xuống. "Đây là cơ hội tốt để đãi vàng. Khi giá vàng cao kỷ lục, mọi người xem đây là một sở thích tuyệt vời có thể hái ra tiền", bà nói.

Bà Charlene Hernandez, đang đãi vàng cùng gia đình, hy vọng California đang ở ngưỡng cửa một Cơn sốt vàng thời hiện đại.

"Khi tiền tệ đang thay đổi, vàng có vẻ là thứ duy nhất ổn định và đáng tin cậy", bà Hernandez nói.

Từ đầu năm, giá vàng đã tăng hơn 50%. Vàng là công cụ được ưa chuộng trong thời kỳ lãi suất thấp và bất ổn kinh tế - chính trị. Viện Đầu tư Wells Fargo đã nâng dự báo giá cuối năm 2026 lên 4.500 - 4.700 USD, tăng 600 USD so với dự báo cũ. Nguyên nhân là bất ổn về chính sách thương mại và địa chính trị. "Chúng tôi cho rằng các yếu tố này sẽ tiếp tục hỗ trợ cả nhu cầu vàng trong lĩnh vực tư nhân và khu vực công, từ đó kéo giá lên cao", báo cáo viết.

