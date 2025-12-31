Cơn sốt đào vàng ở Australia

Tại một mỏ lâu đời ở một vùng hẻo lánh của Australia, bà Vicki Plumridge nhảy lên vui mừng khi đào được mẩu vàng nhỏ giá gần 27 USD.

Plumridge (63 tuổi) đã nghỉ hưu, từng làm trong ngành bán lẻ và đang học cách sử dụng chiếc máy dò kim loại mới mua. Bất chợt, thiết bị phát ra tiếng bíp khi tới gần một công trình bỏ hoang. Plumridge dùng chiếc bay nhựa đào mẩu vàng lên từ lớp đất nông. Một hướng dẫn viên ước tính nó nặng khoảng 0,2 gram, trị giá khoảng 40 đôla Australia (26,58 USD).

"Nhưng với tôi, nó đáng giá cả triệu USD. Tôi rất vui", bà nói.

Câu chuyện của Plumridge ngày càng trở nên phổ biến, khi những người săn vàng nghiệp dư đổ về "vùng tam giác vàng" rộng khoảng 9.600 km2 ở trung tâm bang Victoria. Đây được coi là một trong những vùng có khả năng đào được vàng nhất thế giới.

Trên Reuters, những người đào vàng ở đây cho biết họ bị thôi thúc khi giá tăng cao, các thông tin trên mạng xã hội, thành công của chương trình truyền hình Aussie Gold Hunters và sở thích hoạt động ngoài trời.

Bà Vicki Plumridge mừng rỡ khi hướng dẫn viên nói rằng bà đào được vàng. Ảnh: Reuters

Chiếc máy dò của Plumridge là Gold Monster 2000 của Minelab, có giá 2.999 AUD. Thiết bị này đã bán hết tại Australia chỉ trong vài tuần sau khi ra mắt ngày 20/10, Leanne Kamp chủ cửa hàng Lucky Strike Gold tại Geelong cho biết.

"Đây là mức giá rất tốt. Năm nay, chúng tôi ghi nhận doanh số tăng mạnh, một phần vì giá thu hút sự chú ý của mọi người", Kamp nói. Bà đã tổ chức các tour săn vàng từ năm 2007. "Chúng tôi đón rất nhiều khách quốc tế. Tuần tới sẽ có một nhóm người Đức, họ rất mê vàng. Người Thụy Sĩ cũng vậy. Còn có khách từ Mỹ sang nữa", bà cho biết.

Khả năng tìm thấy vàng tại các địa điểm lâu đời tăng dần qua từng thế hệ máy dò, Kamp giải thích. Đó là lý do các thiết bị mới thường được săn lùng ngay khi vừa ra mắt.

Những người săn vàng nghiệp dư đang đổ về các thị trấn từng diễn ra cơn sốt kim loại quý ở thế kỷ 19, như Ballarat. Đây là nơi đặt nền móng cho sự giàu có của Melbourne, góp phần đưa Australia trở thành một trong 3 nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới.

Khu vực này là nơi phát hiện khối vàng lớn nhất hành tinh - Welcome Stranger, nặng 72 kg. Ngoài ra còn có Hand of Faith, khối vàng lớn nhất từng được tìm thấy bằng máy dò kim loại, nặng 27,2 kg, được phát hiện năm 1980. Gần đây nhất, vào tháng 2/2023, một thợ đào nghiệp dư đã tìm được khối vàng tự nhiên 4,6 kg trong khu vực này bằng máy dò.

Sức hút của những khối vàng lớn là một trong những lý do khiến Damian Duke (39 tuổi) làm trong ngành xây dựng, tham gia tìm kiếm. Duke từng đi tìm vàng cùng cha mình, và giờ đây anh đưa con trai Ethan đi cùng.

Cậu bé 11 tuổi thừa hưởng chiếc máy dò của ông nội. Duke cũng nâng cấp thiết bị của mình. "Với giá hiện nay, bạn thực sự có cơ hội tìm được một mẩu vàng có thể thay đổi cả cuộc đời", anh nói.

Giá vàng năm nay liên tiếp lập kỷ lục, có thời điểm vượt mốc 4.500 USD một ounce cuối tuần trước. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá đạt 4.900 USD vào cuối năm 2026. Họ cho rằng giá còn có thể tăng thêm nếu các nhà đầu tư cá nhân tiếp tục đa dạng hóa danh mục trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và tài khóa.

Tại bang Victoria, những người đào vàng nghiệp dư phải mua giấy phép của chính quyền bang. Giấy phép này cho phép họ đào bằng dụng cụ thủ công và được giữ lại toàn bộ số kim loại quý tìm thấy.

Theo số liệu do Sở Năng lượng, Môi trường và Hành động khí hậu bang Victoria, nhu cầu giấy phép đào vàng đã lên cao kỷ lục. Tính đến tháng 11, gần 16.000 giấy đã được cấp, tăng so với gần 11.000 cả năm ngoái. Mỗi giấy phép có giá 28,60 AUD và hiệu lực trong 10 năm. Tổng cộng, bang Victoria hiện có hơn 100.000 giấy phép còn hiệu lực.

Giấc mơ đổi đời có thể là động lực ban đầu. Tuy nhiên, điều khiến người dân gắn bó với hoạt động này là lợi ích tâm lý từ việc tập trung vào việc đi tìm, hòa mình vào thiên nhiên và kết nối với người khác.

"Việc này rất tốt cho sức khỏe tinh thần. Bạn cảm nhận được mọi thứ xung quanh và không thể nghĩ đến điều gì khác. Tôi rất thích ngắm các loài hoa dại", Kelly Smith (50 tuổi) cho biết. Bà đang tham gia một buổi đào tạo săn vàng cùng bạn đời do The Gold Centre ở Maryborough tổ chức.

"Không thể đảm bảo bạn sẽ tìm thấy gì. Nhưng nếu không đi tìm thì chắc chắn là sẽ chẳng có gì hết", bà nói.

Cơn sốt vàng tại Victoria chỉ là một phần xu hướng toàn cầu, Ben Harvey - Giám đốc Minelab cho biết. Minelab là công ty con của Codan - hãng sản xuất máy dò kim loại cầm tay lớn nhất thế giới. Giá cổ phiếu Codan tăng gấp đôi năm nay, khi doanh số máy dò tăng mạnh tại cả Australia, châu Phi và châu Mỹ.

Harvey cho rằng tại châu Phi, nhu cầu có thể đến từ các thợ mỏ thủ công muốn cải thiện mức sống. Ở Mỹ Latin, nhu cầu còn đến từ những người săn tiền xu và các loại "kho báu" khác. Ông khẳng định Codan tiếp tục cải thiện công nghệ, giảm nhiễu để người sử dụng máy dò tập trung vào vàng.

"Điều mà một người săn vàng muốn là khi ra ngoài, họ sẽ tìm thấy vàng. Thậm chí muốn tìm được nhiều hơn lần trước", ông nói.

Hà Thu (theo Reuters)