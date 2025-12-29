Goldman Sachs: Vàng thế giới có thể lên 4.900 USD vào cuối 2026

Nhu cầu dự trữ của ngân hàng trung ương các nước và nhà đầu tư cá nhân có thể khiến giá vàng thế giới lên 4.900 USD vào cuối 2026.

Trong báo cáo triển vọng hàng hóa 2026, các chiến lược gia hàng hóa của Goldman Sachs cho rằng vàng là một trong những "khoản đặt cược" cho năm tới.

Ngân hàng này dự báo giá vàng sẽ điều chỉnh về vùng thấp quanh 4.200 USD một ounce trong quý I/2026, sau đó phục hồi lên trên 4.400 USD vào quý II. Nếu nhà đầu tư cá nhân tham gia vào làn sóng đa dạng hóa cùng với các ngân hàng trung ương, giá vàng có thể vượt mốc cơ sở 4.900 USD một ounce vào quý IV/2026.

Goldman Sachs lập luận rằng cuộc đua quyền lực địa chính trị và trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng với làn sóng cung cấp năng lượng toàn cầu là những động lực chính đứng sau các nhận định của họ.

Song song đó, đà tăng của vàng cũng tiếp diễn theo nhịp quán tính của năm nay, hưởng lợi từ việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và căng thẳng leo thang tại nhiều khu vực trên thế giới.

Vàng thỏi được trưng bày tại văn phòng của GoldSilver Central ở Singapore. Ảnh: Reuters

Nhìn về tương lai, kịch bản vĩ mô cơ sở của Goldman Sachs bao gồm tăng trưởng GDP toàn cầu vững chắc và Fed cắt giảm lãi suất 0,5% trong năm 2026, qua đó tiếp tục hỗ trợ lợi suất của các loại hàng hóa nói chung, trong đó có vàng. Trong số các loại hàng hóa được xem xét, Goldman Sachs lạc quan nhất với vàng. Nhóm phân tích cũng bổ sung thêm rằng, nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương là yếu tố then chốt cho kim loại quý này.

Ngân hàng đầu tư cho biết họ kỳ vọng lượng vàng mua ròng của các ngân hàng trung ương sẽ duy trì ở mức cao trong năm sau, trung bình 70 tấn mỗi tháng, cao gấp 4 lần bình quân mỗi tháng giai đoạn trước năm 2022. Mức bình quân 12 tháng gần đây được các nhà băng "gom" là 66 tấn. Nhu cầu này được ước tính sẽ đóng góp khoảng 0,14% vào mức tăng giá kim loại quý đến cuối năm sau.

Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã mua hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm trong 3 năm qua. Con số này cao hơn nhiều so với mức trung bình 400-500 tấn mỗi năm trong thập kỷ trước đó.

Song song đó, giá vàng còn được hỗ trợ bởi các yếu tố khác. Thứ nhất, việc đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga năm 2022 đã tạo ra bước ngoặt trong cách nhà quản lý của các nền kinh tế mới nổi nhìn nhận rủi ro địa chính trị.

Thứ hai, tỷ trọng vàng trong dự trữ của nhiều ngân hàng trung ương các nước mới nổi, gồm Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC), còn thấp so với các đối tác toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh nước này muốn quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Các khảo sát cũng cho thấy mức độ quan tâm tới kim loại quý của ngân hàng trung ương đang ở mức cao kỷ lục.

Tương quan mức độ dự trự vàng của Trung Quốc và Mỹ. Đồ họa: Goldman Sachs

Goldman Sachs cũng nhận định kịch bản tăng giá thêm nữa nếu xu hướng đa dạng hóa lan rộng sang nhà đầu tư cá nhân. Xu hướng này đã tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp giữa nhà đầu tư và ngân hàng trung ương trong việc nắm giữ vàng vật chất. Đây cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy chu kỳ tăng giá kéo dài nhiều năm của kim loại quý.

Dù vậy, các cố vấn tài chính khuyên khách hàng nắm giữ chủ yếu cổ phiếu và trái phiếu trong danh mục đầu tư. Các tài sản như vàng và hàng hóa khác chỉ nên chiếm tỷ trọng vừa phải trong danh mục, do chúng không tạo ra thu nhập cố định.

Tỷ phú đầu tư Ray Dalio - nhà sáng lập quỹ Bridgewater Associates thì cho rằng nhà đầu tư chỉ nên dành tối đa 15% danh mục cho vàng. "Vàng là công cụ đa dạng hóa cho danh mục, nhưng kênh này chỉ diễn biến tốt khi các tài sản khác đi xuống", ông cho biết tại một diễn đàn kinh tế ở Connecticut hồi tháng 10.

Nhà băng này lưu ý rằng các quỹ ETF vàng hiện chỉ chiếm 0,17% danh mục tài chính của nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ, thấp hơn 0,06% so với đỉnh năm 2012. Theo ước tính của họ, mỗi khi tỷ trọng vàng trong danh mục tài chính của nhà đầu tư Mỹ tăng thêm 0,01% do mua thêm chứ không phải giá, vàng sẽ tăng khoảng 1,4%.

Tiểu Gu (theo Kitco)