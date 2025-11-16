Cơn sốt cấy lông mày giá hàng nghìn USD

MỹCơn sốt cấy lông mày đang khiến nhiều người chấp nhận chi tới 20.000 USD để có được cặp mày rậm vĩnh viễn.

"Hãy nhìn cặp lông mày này", Chrissy Teigen, người mẫu, dẫn chương trình và tác giả người Mỹ, nói, phóng camera vào trán cô. Chúng thật hoàn hảo: dày, theo phong cách thời thượng và rậm rạp như những bụi cây ở Hamptons. Đó là tháng 11/2021 khi Teigen vừa trải qua một ca cấy lông mày và đang khoe kết quả với hơn 35 triệu người theo dõi. Cặp mày của cô là thành quả của kỹ thuật "Champagne Brows" do bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Jason Champagne tại Beverly Hills phát triển, theo The Business of Fashion ngày 13/11.

Georgia Louise, chuyên gia thẩm mỹ người Anh, là một trong những người được truyền cảm hứng từ Teigen. Không giống Teigen nhổ lông mày quá mức trong thời kỳ mốt lông mày mỏng, chuyên gia thẩm mỹ này lại đang bị rụng lông mày nhanh chóng, một phần do vấn đề về tuyến giáp.

Sau dịch, ngày càng có nhiều phụ nữ đạt được cặp lông mày dày và rậm rạp qua phương pháp cấy lông mày. Ảnh: BoF Studio

Louise đã thử phương pháp điêu khắc chân mày (microblading). Đây là một kỹ thuật xăm thẩm mỹ, trong đó các đường nét mảnh như sợi lông mày thật được khắc vào da. Tuy nhiên, trải nghiệm này đã kết thúc như một "thảm họa" đối với cô. Một trong những trường hợp "chống chỉ định" của thủ thuật đó là có loại da dầu nhưng Louise hoàn toàn không được tư vấn hay biết đến, cho đến tận 5 tháng sau khi cô thực hiện xong. Mực xăm bắt đầu bị lem nhem và nhòe đi khiến Louise, người mà công việc đặc thù là làm người mẫu quảng cáo cho vẻ đẹp tự nhiên của làn da, phải tìm mua các sản phẩm trang điểm để che đi.

Sau khi xem một trong những bài đăng của Teigen, Louise bắt đầu liên hệ với các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và cuối cùng quyết định chọn Andrew Bared ở Miami. Cả hai đã thống nhất thử phương pháp FUE (Follicular Unit Extraction) hay còn gọi là kỹ thuật chiết xuất đơn vị nang tóc. Bác sĩ sẽ lấy từng nang tóc riêng lẻ (phần gốc tóc) từ vùng da đầu phía sau gáy của Louise, sau đó cấy chúng trở lại vùng chân mày. Tổng cộng, 750 nang tóc đã được sử dụng để tái tạo lại cặp chân mày cho Louise.

Các chuyên gia cho biết thủ thuật trên đang ngày càng trở nên phổ biến trong thời kỳ hậu đại dịch, khi việc công khai phẫu thuật thẩm mỹ trở nên cởi mở hơn. Giống như Louise, bài đăng của Teigen truyền cảm hứng cho nhiều người tìm hiểu về thủ thuật. "Điều đó giúp bình thường hóa trải nghiệm cho rất nhiều người", bác sĩ da liễu Christine Shaver tại Trung tâm Phục hồi Tóc Bernstein Medical ở New York, Mỹ, cho biết.

Một thống kê thường niên của Hiệp hội Phẫu thuật Phục hồi Tóc Quốc cho thấy các ca cấy ghép chân mày chiếm 4% trong tổng số ca phẫu thuật cấy ghép lông/tóc trên toàn thế giới vào năm 2025, tăng lên so với mức 2% của năm 2020. Phần lớn người thực hiện thủ thuật là những người có thói quen nhổ lông mày quá đà giống Teigen. Sau khi cấy ghép thành công, chính họ lại trở thành những người rất cởi mở chia sẻ chi tiết trải nghiệm này lên mạng xã hội như Teigen và Louise đã làm.

Theo Michael Mouzakis, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại London, thủ thuật cấy ghép chân mày đang ngày càng trở nên phổ biến trong giới nhà giàu, đặc biệt ở khu vực Trung Đông. "Để thể hiện sự giàu có, khỏe mạnh, lông mày của họ cần phải hoàn hảo", Mouzakis nói, cho biết những bệnh nhân này có xu hướng là nữ.

Hai kỹ thuật cấy tóc FUE (lấy từng nang) và FUT (lấy cả dải da) đều ra đời cách đây hơn 20 năm. Điểm khác biệt lớn nhất là FUE lấy từng sợi, còn FUT là phương pháp phẫu thuật cắt bỏ một dải da đầu lớn để thu hoạch nang tóc. Phương pháp FUT gây ra sẹo nhưng lại rất hiệu quả cho những trường hợp cần phục hồi chân mày ở mức độ nặng.

Mặc dù bản thân công nghệ không thay đổi nhiều trong hai thập kỷ qua, nó đang thu hút nhóm khách hàng mới. Theo Google Trends, khối lượng tìm kiếm về cấy lông mày đã tăng 40% so với năm 2015 nhưng gia tăng đột biến sau tiết lộ của Teigen vào tháng 11/2021.

"Đó là một thủ thuật thực sự đáng chú ý", Louise nói. "Bạn hoàn toàn tỉnh táo và thoải mái". Cô ví phòng phẫu thuật, nơi từng đã trải qua hơn 8 giờ, giống như một phòng thí nghiệm khoa học và studio nghệ thuật.

Nói về chi phí, bác sĩ Shaver cho biết một ca cấy chân mày thông thường có giá khoảng 8.000 USD (hơn 210 triệu đồng). Tuy nhiên, mức giá này có thể thay đổi tùy thuộc vào hai yếu tố chính là số lượng nang tóc cần cấy và địa điểm của bác sĩ.

Louise ước tính đã chi 12.000 USD (trên 316 triệu đồng) chỉ riêng cho thủ thuật cấy chân mày. Ngoài ra, cô còn đang phải tiếp tục điều trị xóa xăm bằng laser để xử lý hậu quả của lần điêu khắc chân mày bị hỏng trước đó. Tổng cộng, chi phí mà cô phải trả vượt quá 20.000 USD (trên 527 triệu đồng) cho toàn bộ quá trình "sửa sai" và làm lại cặp chân mày.

Các bác sĩ cho hay lông mày được cấy vào sẽ không hoạt động giống như lông mày tự nhiên. Về bản chất, chúng chính là tóc trên đầu được cắm vào một vị trí mới. Bác sĩ thường lấy tóc từ phần "ổn định nhất về mặt di truyền" trên da đầu, tức là vùng ít có nguy cơ bị hói nhất. Vùng này chính là phần da đầu ở phía sau gáy, bên dưới phần xương sọ lồi ra được gọi là "ụ chẩm". Vì là tóc nên chúng có 3 đặc điểm khác biệt lớn: màu sắc có thể không giống hệt, kết cấu sợi sẽ thô và cứng hơn và sẽ mọc dài ra liên tục. Một khi các nang tóc này đã được cấy vào, chúng sẽ không thể bị loại bỏ.

Về lý thuyết, bất kỳ ai cũng có thể phẫu thuật cấy chân mày. Tuy nhiên, với những người từng điêu khắc chân mày, bác sĩ Shaver khuyên thận trọng vì vùng da đã qua điêu khắc không còn là mô da tự nhiên, khỏe mạnh nữa. Quá trình khắc và đưa mực vào da đã gây ra tổn thương. Điều này khiến cho việc cấy ghép trở nên rất khó đoán. Bác sĩ không thể chắc chắn 100% rằng nang tóc mới cấy vào có thể "sống" và phát triển tốt trên một nền da đã bị tổn thương hay không.

Bác sĩ Shaver cũng nhấn mạnh mặc dù ngày càng phổ biến, cấy ghép không nên là lựa chọn đầu tiên trong hành trình tìm lại cặp chân mày rậm rạp. Trước khi nghĩ đến phẫu thuật, nhiều người hoàn toàn có thể đạt kết quả tốt với các giải pháp nhẹ nhàng hơn. Bà Shaver ví dụ việc sử dụng các loại huyết thanh kích thích mọc lông như Latisse, vốn chứa hoạt chất hay dùng để làm dài lông mi, cũng là một phương pháp hiệu quả mà nhiều bệnh nhân của bà đã áp dụng thành công.

Louise trông có vẻ mệt mỏi nhưng lạc quan khi xuất hiện trên Zoom, không trang điểm và với cặp lông mày đã được tạo hình. "Đã 6 tháng chỉnh sửa và hoàn thiện", cô nói. "Tôi đang hướng đến hình ảnh Brooke Shields của mình", chuyên gia chăm sóc da mặt cho người nổi tiếng nói, giải thích Shields là một khách hàng của cô.

Bình Minh (Theo The Business of Fashion)