Bạn gái quyết tìm người mới, không cho phép tôi thăm con

Đến giờ tôi xác định chấm dứt, việc thăm con sau này tính, giờ thì thôi.

Tôi là tác giả bài viết: Lỡ có con rơi với cô gái chỉ quen qua đường. Tôi với cô ấy vừa có trận cãi nhau nảy lửa về nhu cầu thăm con. Kết quả là cô ấy chắc chắn sẽ rời xa tôi để tìm kiếm người yêu mới, không cho phép thăm con, nếu thăm thì phải tăng thêm tiền hàng tháng. Đây là quá sức của tôi. Về con, chắc chắn là con tôi chứ không thì không thể hỗ trợ mua nhà được. Xin nói thêm, trong bài trước là tôi phân vân việc có nên quan tâm đến con nữa không, còn tiền hỗ trợ hàng tháng vẫn giữ bên cạnh việc trả tiền ngân hàng.

Về quá trình đến với nhau trước đây, đúng là trong mấy tháng đầu tiên, chúng tôi lao vào nhau chỉ là vấn đề sinh lý. Không hẳn là không biết nhau, chúng tôi biết nhau được mấy năm, gặp nhưng không nói chuyện, bữa tiệc là chất xúc tác gặp nhau. Quá trình yêu, tôi đã về quê cô ấy ăn ở nhà với bố mẹ cô ấy hàng chục lần, thậm chí đã đi chơi xa với cả đại gia đình. Cũng vì yêu hoặc có thể lý do khác như độc giả phân tích, là cô ấy rất ghen. Chỉ cần sau giờ làm việc, khi tôi về nhà trong vòng 30 phút đến một tiếng mà không thấy tôi nhắn tin là giận dỗi, cay nghiệt, chặn số,... Sau này có con, bận chăm con mới đỡ hơn nhưng sau khi hết bận lại nhắn tin trách móc, giận hờn. Có lần tôi đi liên hoan đơn vị, khi đi về không nhắn tin, bị cô ấy gọi cháy máy và tìm đến tận nơi dù bận chăm con.

Điều tôi lo lắng là cô ấy làm bung bét ảnh hưởng đến công việc hiện tại của tôi chứ không phải vấn đề gì khác, vì ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và khả năng trả nợ ngân hàng. Tuy nhiên tôi đã cảnh báo để cô ấy biết, kiềm chế lại do tiền vay ngân hàng. Nếu mọi chuyện bình thường, tôi xác định đó là của để dành cho bé, còn không sẽ có cách về mặt pháp lý với cô ấy về vấn đề này. Đến giờ tôi xác định chấm dứt, việc thăm con sau này tính, giờ thì thôi. Ngay hôm trước khi cãi nhau, cô ấy gửi bức ảnh có nội dung chat thả thính lẫn nhau với một người đàn ông về hẹn đi cà phê dù cách đó một tuần chúng tôi vừa ôm ấp nhau, như cách để nói với tôi rằng có đầy người đàn ông quan tâm đến cô ấy hơn tôi.

Phan Dũng