Lỡ có con rơi với cô gái chỉ quen qua đường

Tôi chu cấp để cô ấy dưỡng thai, sinh nở và nuôi bé, đến nay bé được gần một tuổi.

Tôi với cô ấy lao vào nhau sau đêm tiệc công ty. Sau mấy hôm, tôi phát hiện có đồng nghiệp cũng biết phòng trọ của cô ấy nên chủ động rút nhưng cô ấy thuyết phục tôi không có chuyện gì, thậm chí nếu muốn sẽ chuyển nhà cho an toàn. Không cưỡng được sức hút, tôi lại tìm đến. Ban đầu tôi chỉ xác định qua đường nhưng không ngờ số phận lại dính chặt với nhau. Chính sau này cô ấy cũng tự hào bằng kinh nghiệm ái tình trước đây, công sức của cô ấy đã được đền đáp là có được tình yêu của tôi.

Nửa năm sau, cô ấy bất ngờ thông báo đã tính ngày rồi nhưng tình cờ có thai và không thể bỏ được vì có vấn đề về bệnh lý. Khi cô ấy thông báo, tôi rất bất ngờ vì trước khi có tôi, cô ấy đã có năm người đàn ông có quan hệ trong khoảng thời gian nhiều năm đều không để lại hậu quả. Một người có đăng ký kết hôn và sau đó ly hôn luôn vì bạo hành ghen tuông. Một thanh niên ít hơn bốn tuổi, yêu trong bốn năm và bỏ nhau vì thanh niên có người mới. Và ba người nữa, đến thời điểm gặp tôi, cô ấy vừa thất tình được một tháng.

Cô ấy đã ngoài 35 tuổi. Sau khi bị thuyết phục, chiều theo ý muốn cô ấy, tôi đã chu cấp để dưỡng thai, sinh nở và nuôi bé, đến nay bé được gần một tuổi. Để đảm bảo tương lai cho bé, tôi đứng ra vay khoảng gần một nửa tiền mua nhà hộ cô ấy và hiện tại phải dùng lương hàng tháng trả tiền gốc lãi ngân hàng. Quá trình bên nhau dù mới được mấy năm nhưng phát sinh quá nhiều mâu thuẫn: Vì những lý do khách quan, tôi không thể công khai với cô ấy. Điều này khiến cô ấy ngày càng ghen. Đỉnh điểm là các ngày lễ, tôi không thể trọn vẹn với cô ấy. Cô ấy quyết định chia tay và không cho phép tôi thăm bé. Hiện bé được hai mẹ con cô ấy chăm sóc.

Về mặt tài chính, tôi không thể đảm đương nhiều được nữa, do phải trả gốc lãi ngân hàng cho khoản vay, hàng tháng vẫn chu cấp một ít cho bé sinh hoạt. Từ khi có nhà mới, cô ấy thường xuyên yêu cầu chi các vật dụng trong nhà từ cái nhỏ nhất như đồ nhà vệ sinh hay sửa sang nhà cửa. Cũng vì chuyện này, mỗi khi giận nhau, cô ấy thường viện dẫn không có danh phận, không được gì về tài chính và rồi kết thúc như đã nói.

Tuy nhiên, ngay cả khi kết thúc, cô ấy vẫn yêu cầu tôi phải mua nốt tủ lạnh, bàn ghế mới, nếu không sẽ công khai chuyện tôi và cô ấy cho nhiều người biết. Quá sức nên tôi cũng kết thúc, điều này tôi không suy nghĩ gì vì dù sao vẫn đang trả nợ ngân hàng cho cô ấy và hàng tháng hỗ trợ thêm cho bé. Chỉ có điều phân vân là bé quá nhỏ, không có bố có thể ảnh hưởng đến sự phát triển, dù sao cũng là con tôi. Tôi có nên cố gắng tìm cách được gần con không? Đây chỉ là vấn đề lương tâm người bố với đứa con rơi. Khi chia tay, cô ấy tuyên bố sẽ tìm người yêu mới. Nhiều lần giận nhau, cô ấy tuyên bố sẽ tìm người khác yêu cả em bé, lo cho hai mẹ con.

Xin nói thêm, dù là người yêu nhưng tôi và cô ấy không kết bạn ở các trang mạng xã hội, tôi không động đến điện thoại cô ấy nên không biết cô ấy đăng bài gì hay chat với ai. Ngược lại, cô ấy thường xuyên kiểm tra điện thoại của tôi để xem có ai không. Tôi biết cô ấy vẫn còn lưu trữ hình ảnh và video với người cũ, thỉnh thoảng giận nhau, cô ấy lại gửi tôi các đoạn chat thả thính và tương tác qua lại của những người đàn ông đang tán tỉnh. Ví dụ đàn ông hỏi cô ấy rảnh lúc nào cà phê được, cô ấy đáp lại thời điểm nào đó. Tôi không thể kiểm soát cô ấy vì chính mình cũng không thể công khai. Thực tế tôi không thấy cô ấy hẹn với ai ngoài đời do tôi cũng nắm được thời gian cô ấy làm việc cũng như chăm sóc bé, cô ấy rất bận dù đã có bà ngoại hỗ trợ. Hơn nữa lúc nghỉ, cô ấy thường yêu cầu tôi tương tác nếu không sẽ giận dỗi.

Thời gian đầu, khi tôi xác định chỉ là mối quan hệ qua đường, cô ấy thường xuyên chat với những người đàn ông khác, thậm chí có người đứng ra đưa đón cô ấy, xử lý các công việc cá nhân, dần đần mới chấm dứt. Về tài chính, cô ấy nói thẳng là không thể trả được cho tôi và tôi cần hỗ trợ cô ấy trả ngân hàng trong giai đoạn này. Tôi bỏ rơi bé về mặt chăm sóc như vậy có quá đáng không, dù giai đoạn này tôi không được phép đến gần? Hay cứ để sau này rồi tính? Xin phép tôi không kể về hoàn cảnh phía mình vì có thể nhiều người biết và tôi cũng có lý do khách quan đến chủ quan khi cặp bồ với cô ấy.

