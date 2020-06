'Cơn mưa tình đầu': Chuyện tình kinh điển được làm mới

Bản remake của phim "The Classic" pha trộn chất lãng mạn của điện ảnh Hàn và dí dỏm của Thái Lan.

Cơn mưa tình đầu (Classic Again) xoay quanh hai chuyện tình ở quá khứ và hiện tại. Nữ sinh Bota (Ranchrawee Uakoolwararat) say nắng Non (Sutthirak Subvijitra), cậu bạn điển trai học cùng trường. Tuy nhiên, Bota phải giấu cảm xúc của mình vì Poppy (Meiko Chonnikan Netjui) cũng phải lòng Non. Một hôm, Bota vô tình tìm thấy hộp kỷ vật của mẹ mình cùng nhiều lá thư tay gửi cho một chàng trai tên Kajorn (Thitipoom Techaapaikhun). Càng lần giở quá khứ, cô càng phát hiện nhiều nét tương đồng giữa chuyện của mình và mẹ.

Classic Again (Cơn mưa tình đầu) Trailer phim. Phim chiếu ở Việt Nam từ ngày 19/6 với nhãn C16 (không dành cho người dưới 16 tuổi).

Ra mắt từ năm 2003, The Classic của đạo diễn Kwak Jae-yong là một trong những phim nổi bật nhất của dòng phim tình cảm Hàn Quốc, đồng thời giúp nữ chính Son Ye Jin trở thành minh tinh tên tuổi. Bản mới của đạo diễn Thatchaphong Suphasri mang màu sắc tươi sáng, nhẹ nhàng. Dựa trên kịch bản gốc từng đạt nhiều giải thưởng, Cơn mưa tình đầu pha trộn chất lãng mạn, dễ lấy nước mắt của điện ảnh Hàn với những mẩu đối thoại hóm hỉnh kiểu Thái Lan.

Trong thời lượng hai tiếng, tác phẩm khắc họa nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu: Từ những lúc say nắng, tìm hiểu nhau, chớm nở tình cảm đến những giây phút thăng hoa và cả những mâu thuẫn, đổ vỡ trong nước mắt. Khung hình của phim tôn lên vẻ đẹp của dàn diễn viên, cũng là một điểm cộng của phim và khiến khán giả trẻ dễ đồng cảm. Phim truyền tải mạnh chủ đề về thanh xuân, tình cảm thời niên thiếu và những rung động của tuổi học trò. Những câu thoại ngọt ngào, những khoảnh khắc trong các khung hình đầy màu sắc lãng mạn.

Mưa xuất hiện nhiều lần trong phim. Tuy nhiên, một số cảnh mưa bị xử lý hơi lê thê, khiến mạch phim bị trì trệ. Ảnh: CJ.

Khác với bản gốc, vốn chỉ chủ yếu xoay quanh nhân vật chính, bản mới của Thái mở rộng câu chuyện về dàn diễn viên phụ, tạo ra thêm nhiều tương tác giữa các nhân vật. Ngoài đôi nhân vật chính, khán giả dễ yêu thích sự nhí nhảnh, đáng yêu của Poppy hay vẻ tinh nghịch, năng động của Tanil (Samitpong Sakulpongchai), cậu bạn chí cốt luôn nhờ Kajorn làm "quân sư tình yêu". Quan hệ của Bota và Poppy cũng được đào sâu, tạo ra những nhấn nhá về xúc cảm nhẹ nhàng nhưng không đi quá giới hạn tình bạn.

Cơn mưa tình đầu phát huy những điểm mạnh của lối kể chuyện phi tuyến tính, đan xen giữa hai dòng thời gian. Tập thư của người mẹ như một cầu nối của quá khứ, giúp Bota nhận ra những điểm tương đồng của mình và mẹ trong chuyện tình cảm, ảnh hưởng đến quyết định của cô ở hiện tại. Sự giao thoa giữa hai dòng thời gian, kết hợp các tình tiết lãng mạn giúp tác phẩm duy trì sức hút đến cuối, với kết cục cảm xúc cho câu chuyện tình kéo dài hai thế hệ.

Điểm trừ của phim là một vài đoạn bị dài dòng hơn bản gốc, tiêu biểu là các cảnh tỏ tình, khóc hay đau khổ trong mưa. Lúc này, nhịp phim có phần bị trì trệ khi nhân vật đứng im dưới màn mưa, nhìn nhau hồi lâu. Quyết định của một số nhân vật phụ còn chưa hợp lý, trong khi vai Kajorn do Thitipoom thể hiện quá nhẹ nhàng, thiếu sự cứng rắn của một cậu trai làng được gọi nhập ngũ.

Luân Nguyễn