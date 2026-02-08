Cơn lốc hồi hương của du học sinh Trung Quốc

Trung QuốcLượng du học sinh hồi hương sau tốt nghiệp cao kỷ lục, chấp nhận về các thành phố nhỏ để nắm bắt cơ hội trong các ngành công nghệ cao.

Theo báo cáo từ nền tảng tuyển dụng Zhaopin của Trung Quốc hồi đầu tuần, số người tìm việc có bằng cấp nước ngoài trong năm qua đã tăng 12% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong vòng 8 năm. Dù không đưa ra con số chi tiết, Zhaopin cho biết tỷ lệ này cao hơn gấp đôi so với năm 2018 - thời điểm bắt đầu thống kê.

Điều này cho thấy làn sóng "hồi hương" đang tăng trưởng mạnh mẽ. Ngoại trừ năm 2023 do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, dòng người trở về gần như tăng trưởng không ngừng.

Dữ liệu từ Bộ Giáo dục cũng cho thấy xu hướng này. Năm 2024, khoảng 495.000 du học sinh về nước, tăng hơn 19% so với năm trước. Thống kê giai đoạn 1978 - 2024 cho thấy, trong số hơn 7,4 triệu du học sinh tốt nghiệp, tới 6,4 triệu người quay về, chiếm 86% và được dự đoán là còn tiếp tục tăng.

Phần lớn số quay về được đào tạo tại Vương quốc Anh (khoảng 34%), Australia (22%), Mỹ (8%)...

"Đây là dấu hiệu cho thấy của các nhân tài có niềm tin vững chắc vào cơ hội phát triển tại Trung Quốc. Nó là một xu hướng dài hạn chứ không phải hiện tượng nhất thời", đại diện Zhaopin cho biết.

Các lĩnh vực internet, giáo dục và tư vấn thu hút nhiều đơn xin việc nhất. Nhưng về tỷ lệ tăng trưởng thì các ngành công nghệ thông tin và sản xuất tiên tiến dẫn đầu, đặc biệt là ở nhóm vật liệu mới và quang điện tử.

Người tìm việc tại một hội chợ việc làm ở Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Các lĩnh vực robot, trí tuệ nhân tạo, phần cứng thông minh và hàng không vũ trụ cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh.

"Những lĩnh vực này có đặc trưng là cường độ nghiên cứu và phát triển cao, rào cản kỹ thuật lớn và định hướng quốc tế mạnh mẽ", báo cáo của Zhaopin cho biết.

Theo Zhaopin, làn sóng này là do nhiều chính sách hỗ trợ và tăng cường đầu tư của chính phủ dành cho các ngành công nghiệp thế hệ mới. Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến vẫn là những lựa chọn hàng đầu để quay về, nhưng số du học sinh tìm việc tại các thành phố hạng 2 và hạng 3 tăng hơn 20%, thậm chí tăng 30% ở các thành phố hạng 5. Nhiều nhân tài đang tìm đến các đô thị nhỏ để giành lợi thế tiên phong.

Ngoài ra, việc Mỹ thắt chặt quy định thị thực đối với du học sinh Trung Quốc cùng thị trường việc làm ảm đạm tại hải ngoại là "cú hích" buộc nhiều người phải hồi hương, theo Xiong Bingqi, giám đốc Viện Nghiên cứu giáo dục thế kỷ 21.

Làn sóng này sẽ khiến thị trường lao động nội địa cạnh tranh khốc liệt hơn. Ước tính có khoảng 12,7 triệu sinh viên trong nước sẽ tốt nghiệp đại học vào mùa hè này, phá kỷ lục 12,22 triệu của năm ngoái. Theo Cục Thống kê Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 16 đến 24 tuổi) tháng 12/2025 là 16,5%. Con số này thường xuyên dao động ở mức 16-17% trong năm 2023.

Đáng chú ý, cứ 10 người trở về thì 8 người sở hữu bằng thạc sĩ. Trong khi đó, các vị trí nhóm ở nước ngoài về chủ yếu chỉ đòi hỏi bằng đại học (chiếm 83%).

