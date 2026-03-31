Cơn khát túi đựng rác tại Hàn Quốc do xung đột Trung Đông

Chuỗi cung ứng naphtha, một dẫn xuất của dầu mỏ, nguyên liệu sản xuất túi nilon, bị đứt gãy vì chiến sự khiến người Hàn Quốc hoảng loạn tích trữ túi đựng rác.

Kim Sung-hwan, Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc, ngày 30/3 trấn an người dân rằng họ không cần lo lắng về tình trạng thiếu túi đựng rác tiêu chuẩn. "Chính phủ đã thực hiện tất cả biện pháp cần thiết", ông viết trên mạng xã hội Facebook.

Hai tuần gần đây, người Hàn Quốc "hoảng loạn" tích trữ túi đựng rác, với lượng mua túi đựng rác thông thường và rác thực phẩm tăng 2-3 lần. Nỗi lo này lan rộng bởi tình trạng thiếu hụt naphtha do xung đột Trung Đông kéo dài. Đây là một dẫn xuất của dầu mỏ, nguyên liệu chính trong sản xuất nhựa, túi nilon.

Tại Hàn Quốc, người dân phải mua túi rác được chỉ định để phân loại rác thải sinh hoạt, gồm rác thường, thực phẩm và tái chế. Tuần trước, chuỗi cửa hàng tiện lợi CU công bố doanh số túi đựng rác thực phẩm và loại thường trong các ngày 22-24/3 tăng vọt thêm 153% và 216% so với tuần trước đó.

Người dân bỏ đồ vào túi đựng rác 20 lít tại một siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 30/3. Ảnh: News1

GS25 cũng ghi nhận lượng mua túi đựng rác thực phẩm tăng 183%, túi rác thông thường tăng 234%. Tại 7-Eleven và Emart24, lượng mua trung bình tăng lần lượt 169% và 177%.

Chuỗi cung ứng naphtha tắc nghẽn, buộc nhiều doanh nghiệp hóa chất lớn nước này cân nhắc tạm ngừng hoặc giảm sản lượng, theo Bloomberg. Đầu tuần trước, LG Chem tạm thời đình chỉ hoạt động một trong ba nhà máy naphtha của họ. Hàn Quốc nhập khẩu khoảng một nửa lượng naphtha từ Trung Đông. Nguyên liệu này được ứng dụng trong mọi thứ của cuộc sống hiện đại, từ bao bì nhựa, vật liệu xây dựng đến dệt may, thiết bị gia dụng, chế biến xăng dầu.

Chính phủ và chính quyền địa phương đang nỗ lực trấn an người dân, khẳng định nguồn cung túi rác vẫn ổn định. Ngày 29/3, Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường công bố gần 54% đô thị Hàn Quốc đủ năng lực cung ứng túi đựng rác trong sáu tháng. Tính trung bình, mỗi địa phương cung ứng đủ túi trong hơn ba tháng.

Giới quan chức cũng bác bỏ các lo ngại về tình trạng thiếu naphtha. Bởi lẽ, túi nilon làm từ polyethylene (PE), vật liệu này có thể được sản xuất bằng nguyên liệu tái chế, bên cạnh phương thức phân hủy naphtha trong quá trình lọc dầu.

"Lượng nguyên liệu tái chế trong nước đủ để sản xuất khoảng 1,83 tỷ túi nilon, vượt quá lượng tiêu dùng 1,78 tỷ túi vào năm 2024", Bộ cho biết. Tức là, phía Hàn Quốc có thể duy trì sản xuất trong hơn một năm chỉ bằng nguyên liệu tái chế.

Mặc dù vậy, chính quyền địa phương hạn chế mua bán sỉ và lẻ túi đựng rác. Một cửa hàng tiện lợi ở quận Guro (Seoul) giới hạn mỗi khách chỉ được mua một túi vào ngày 25/3, do lượng hàng tồn kho thấp. Họ nới lượng mua cho phép lên 10 túi vào ngày 29/3, sau khi văn phòng quận tăng nguồn cung.

Thông báo giới hạn số lượng túi rác mỗi người được phép mua tại một siêu thị lớn ở Daegu, Hàn Quốc, ngày 25/3. Ảnh: Newsis

Một quan chức thành phố cho rằng tình trạng thiếu túi đựng rác chỉ là tạm thời, bởi nhu cầu tăng đột biến. Chính quyền giới hạn mua 10 túi mỗi người bởi lẽ nếu người dân tiếp tục mua số lượng lớn, các cửa hàng có thể hết hàng nhanh chóng. 25 quận ở Seoul có thể đảm bảo được 69 triệu túi, tương đương nguồn cung trong khoảng bốn tháng.

Thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi) giới hạn mỗi nhà bán lẻ chỉ được mua buôn túi rác một lần một tuần, mỗi đơn hàng tối đa 10 gói, hoặc 100 túi. Với 14 loại túi khác nhau cho rác sinh hoạt, thực phẩm và loại tái sử dụng, các nhà bán lẻ có thể nhập tối đa 1.400 túi mỗi tuần. Với người dân, thành phố cũng giới hạn số lượng mua ở mức 10 túi mỗi ngày.

Huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) giới hạn hai túi mỗi người. Còn tại thành phố du lịch Jeonju (tỉnh Bắc Jeolla), chính quyền dự tính cho phép người dân dùng túi nilon thường để bỏ rác thải sinh hoạt từ giữa tháng Tư. Thành phố cũng sẽ áp dụng mức phạt lên đến 3 triệu won (khoảng 1.990 USD) đối với hành vi mua quá mức, hoặc "mua đi bán lại" túi đựng rác.

Giáo sư kinh tế Kang Sung-jin của Đại học Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc truyền đạt thông tin rõ ràng tới người tiêu dùng. "Nếu người dân nghĩ rằng nguyên liệu thô đang cạn kiệt, việc mua nhiều hơn mức cần thiết có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt thực sự", ông nói.

Trong khi đó, ông Kim Dong-chun, Giám đốc điều hành LG Chem, kêu gọi chính phủ thiết lập hệ thống dự trữ quốc gia với naphtha. Bởi lẽ, PE cũng là vật liệu chính trong nhiều loại sản phẩm, gồm ống dẫn nước, bao bì thực phẩm. "Chúng ta cần xây dựng một hệ thống dự trữ quốc gia và khuôn khổ thể chế để ổn định nguồn cung", ông Kim nói.

Hàn Quốc đã cấm hoàn toàn hoạt động xuất khẩu naphtha vào ngày 28/3. Tất cả nguồn naphtha sản xuất trong nước bị hạn chế bán ra nước ngoài, ngay cả theo hợp đồng đã ký kết.

Bộ trưởng Kim Sung-hwan cho biết chính phủ đã chuẩn bị giải pháp trong trường hợp xấu nhất, gồm việc cho phép sử dụng túi nilon thông thường thay vì túi theo quy chuẩn. "Sẽ không có chuyện người dân phải chất đống rác thải ở nhà", ông Kim khẳng định.

Bảo Bảo (theo KoreaTimes, Chosun, Bloomberg)