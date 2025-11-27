Một câu đố mẹo vui nhộn chơi chữ tinh tế, khiến người nghe phải 'gãi đầu' vài giây trước khi bật cười vì lời giải quá bất ngờ.

Nếu bạn đang tìm một câu đố vừa đơn giản, vừa hài hước, lại có khả năng khiến cả nhóm ồ lên vì bất ngờ, thì 'Con gì ồn ào từ khi sinh ra?' chính là lựa chọn hoàn hảo. Nghe qua thì câu hỏi có vẻ nghiêm túc, khiến nhiều người lập tức nghĩ đến những con vật hay kêu, hay la. Nhưng sự thật thì đáp án lại đến từ... chính cách chơi chữ.

Con gì vừa sinh ra đã ồn ào? Ảnh minh họa.

Điều thú vị của câu đố không nằm ở kiến thức, mà ở góc nhìn dí dỏm. Chính sự đánh lạc hướng tinh tế đó làm cho người nghe vừa bất ngờ, vừa bật cười. Bạn có thể dùng câu đố này để khuấy động không khí trong buổi họp nhóm, lớp học, bữa ăn gia đình, hoặc đăng lên mạng xã hội để xem bạn bè mình ai "bắt bài" nhanh nhất. Chỉ cần một câu hỏi ngắn gọn nhưng đủ khiến mọi người cười thoải mái - đúng chất của câu đố mẹo Việt Nam.

