Một câu đố tưởng như vô lý nhưng lại rất quen thuộc, khơi gợi trí tò mò, buộc người nghe phải suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường.

Trong thế giới câu đố Việt Nam, những nghịch lý tưởng chừng phi lý lại chính là điểm hấp dẫn lạ kỳ. "Con gì càng chạy nhanh càng đứng yên?" là một trong những câu đố khiến người ta bật cười vì sự thông minh và dí dỏm của nó. Câu hỏi này đánh thức khả năng suy luận và óc tưởng tượng, bởi nó đưa ra một mâu thuẫn: làm sao "chạy nhanh" mà lại "đứng yên"? Chính sự đối lập giữa chuyển động và tĩnh tại đã tạo nên sức hút đặc biệt của câu đố.

Người nghe bị cuốn vào trò chơi ngôn ngữ, nơi mọi khái niệm có thể được đảo chiều một cách tài tình. Ẩn sau câu chữ là lời nhắc khéo: đôi khi, những điều tưởng bất động lại chứa trong mình sự vận động không ngừng. Câu đố không chỉ để giải trí, mà còn khiến ta thêm trân trọng vẻ đẹp của tư duy linh hoạt trong đời sống thường nhật.

Mộc Trà