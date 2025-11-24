Con gì đi không mỏi, đứng không mỏi, nằm là mỏi?

Một câu đố mẹo tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến ai nghe cũng phải nhíu mày suy nghĩ.

Bạn đã từng gặp những câu đố khiến mình "xoắn não" ngay từ giây đầu tiên chưa? Câu đố: "Con gì đi không mỏi, đứng không mỏi, khi nằm là mỏi?" chính là một trong số đó. Nghe qua thì hợp lý vô cùng, nhưng nghĩ kỹ lại... bất hợp lý cũng không kém!

Đi thì không mỏi – nghe có vẻ rất siêu nhân. Đứng cũng không mỏi – càng kỳ lạ hơn. Nhưng đến khi nằm xuống thì lại... mỏi? Chính sự nghịch lý đầy vui nhộn này khiến câu đố trở nên hấp dẫn, kích thích sự tò mò của người giải.

Bạn nghĩ mình đủ "nhạy" để tìm ra đáp án không? Hãy thử hình dung thật kỹ và đoán xem: thứ gì "đi – đứng" đều khỏe, mà chỉ khi nằm xuống là mỏi? Cùng thử sức và xem liệu bạn có phải là người "bật ra đáp án ngay lập tức" hay phải "ôm đầu than trời" như nhiều người khác nhé!

