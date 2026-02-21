Nghe qua tưởng nói về một sinh vật kỳ lạ nào đó trong truyền thuyết, nhưng đáp án lại đơn giản đến bất ngờ.

Có những câu đố càng ngắn lại càng dễ khiến chúng ta suy nghĩ theo hướng phức tạp. "Con gì 2 đầu, 9 đuôi?" nghe như đang mô tả một loài vật kỳ bí, có thể khiến bạn liên tưởng đến rồng, rắn hay sinh vật trong truyện cổ tích. Nhiều người cố gắng đếm đầu, đếm đuôi trong thế giới động vật mà vẫn không tìm ra đáp án hợp lý.

Con gì có hai đầu chín đuôi? Ảnh minh họa.

Chính sự đánh lạc hướng này làm cho câu đố trở nên thú vị và gây tò mò. Thực chất, đáp án không nằm ở sinh học mà nằm ở cách chơi chữ rất quen thuộc. Chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút, bạn sẽ bật cười vì sự đơn giản của lời giải.

Đừng vội tìm trong sở thú hay sách khoa học, hãy thử nghĩ theo hướng khác xem sao. Bạn đã tìm ra chưa, hay vẫn đang mải miết tưởng tượng một "con vật" chưa từng tồn tại?

>> Xem đáp án

