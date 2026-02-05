Câu đố này đánh thẳng vào sự tinh tế và biến hóa thú vị của tiếng Việt, bạn có đủ nhạy bén để tìm ra đáp án không?

Tiếng Việt là một ngôn ngữ giàu hình ảnh và đầy những lối chơi chữ thông minh. Có những câu đố chỉ cần thay đổi một chữ cái đã làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của từ. Câu hỏi "Con gì bỏ đuôi thì không nhìn được?" nghe qua tưởng liên quan đến con vật nào đó cụ thể, nhưng thực chất lại ẩn chứa một cách hiểu rất khác.

Con gì bỏ đuôi thì không nhìn được? Ảnh minh họa.

Người giải phải thoát khỏi lối suy nghĩ quen thuộc về hình dáng hay tập tính loài vật. Thay vào đó, câu đố buộc ta chú ý đến cách phát âm và cấu tạo của từ trong tiếng Việt. Chính sự chuyển đổi tinh tế ấy khiến nhiều người đoán sai hoặc mất khá nhiều thời gian mới nhận ra điểm mấu chốt.

