Con gì tối thì to ra, sáng thì nhỏ lại?

Một câu đố nghe qua tưởng như nói về loài vật nào đó, nhưng thực chất lại dẫn người chơi đi theo hướng hoàn toàn khác.

Tiếng Việt có rất nhiều câu đố sử dụng từ ngữ đánh lạc hướng, khiến người nghe dễ suy luận sai ngay từ đầu. Câu hỏi "Con gì tối thì to ra, sáng thì nhỏ lại?" là một ví dụ điển hình khi từ "con" không hề chỉ động vật.

Con gì tối thì to ra, sáng thì nhỏ lại? Ảnh minh họa.

Nhiều người ban đầu sẽ nghĩ đến sinh vật sống, nhưng càng suy nghĩ càng thấy không hợp lý. Khi đổi hướng tư duy sang những thứ gắn liền với cơ thể con người, đáp án dần trở nên rõ ràng hơn.

>> Con gì vừa to vừa nhỏ, vừa ngắn vừa dài, vừa đen vừa trắng?

Câu đố này khai thác khéo léo hiện tượng quen thuộc trong đời sống nhưng ít khi được chú ý. Chính sự chơi chữ tinh tế ấy làm cho tiếng Việt vừa vui nhộn vừa giàu chiều sâu. Người giải ra đáp án thường sẽ bật cười vì sự hợp lý đến bất ngờ. Đây cũng là lý do những câu đố dạng này luôn được yêu thích trong các trò chơi trí tuệ.

>> Xem giải thích

Mộc Trà