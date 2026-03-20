Con gái minh tinh Chung Lệ Đề đắt show làm mẫu

Dịp Tết Âm lịch 2026, Chung Lệ Đề cùng cả nhà về Việt Nam nghỉ dưỡng. Hình ảnh gia đình trên bãi biển Phú Quốc thu hút chú ý của nhiều khán giả, hàng nghìn người nhận xét các con của minh tinh thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ. Video: Red Note
Chung Lệ Đề có ba con gái sau hai cuộc hôn nhân trước, con đầu lòng - Yasmine Ross - năm nay 28 tuổi, chủ yếu sống ở Canada. Lệ Đề cùng hai con út định cư ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Hai cô gái vốn họ Nghiêm, được đổi sang họ Trương sau khi Chung Lệ Đề kết hôn lần thứ ba với diễn viên Trương Luân Thạc, năm 2016.
Theo Elle, ba mẹ con thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, làm mẫu ảnh, chụp hình quảng cáo.
Từ trái sang: Trương Tư Tiệp, Chung Lệ Đề và Trương Khải Lâm.
Ba mẹ con gặp Lưu Diệc Phi tại sự kiện thời trang năm 2025. Lệ Đề và Diệc Phi từng đóng chung Thiên Long Bát Bộ 2003, cô vào vai Khang Mẫn còn Diệc Phi đóng vai chính Vương Ngữ Yên.
Tư Tiệp năm nay 18 tuổi, có hơn 3 triệu người theo dõi trên nền tảng video Douyin.
Cô thường đăng các video du lịch, trang điểm, hậu trường chụp hình thời trang.
Tư Tiệp dự chương trình của một hãng mỹ phẩm. Video: Douyin
Trương Tư Tiệp chụp hình cho tạp chí Vogue ấn bản Trung Quốc.
Trương Khải Lâm năm nay 16 tuổi, thu hút hơn hai triệu người theo dõi trên Douyin.
Cô nhiều lần cùng chị catwalk, làm mẫu ảnh.
Trên Weibo, hàng nghìn khán giả nhận xét các con của Chung Lệ Đề nhiều tiềm năng phát triển nếu gia nhập làng giải trí.
Hai chị em ghi hình quảng cáo.
Chung Lệ Đề sinh ra và lớn lên ở Canada, mẹ người Việt, cha người Việt gốc Hoa. Năm 1993, cô tham gia cuộc thi hoa hậu do đài TVB tổ chức, từ đó phát triển sự nghiệp ở Hong Kong. Diễn viên có thể nói tiếng Việt, Trung và Anh.
Người đẹp nổi tiếng với Thiên long bát bộ, Nhân ngư truyền thuyết, Jan Dara, Vua phá hoại... Năm 2000, cô được tạp chí FHM bình chọn là Người phụ nữ châu Á gợi cảm nhất.
Như Anh
Ảnh: Vogue, Red Note