Con gái Johnny Depp có bạn trai mới

Lily Rose Depp - con gái tài tử Johnny Depp - hẹn hò nam diễn viên Austin Butler, tình cũ của Vanessa Hudgens.

Ngày 10/8, theo Elle, Lily-Rose Depp và Butler được phát hiện hôn nhau sau một buổi hẹn ăn tối tại London. Hai người hiện không lên tiếng về mối quan hệ. Trước đó, họ chưa từng xuất hiện cùng nhau hay đóng chung phim.

Lily Rose Depp (trái) hôn Austin Butler sau một buổi hẹn đi ăn tối. Ảnh: Backgrid.

Lily-Rose Depp sinh năm 1999, là con gái của tài tử Johnny Depp và Vanessa Paradis. Cô gia nhập làng giải trí với tư cách người mẫu và bắt đầu đóng phim năm 2014. Depp từng hẹn hò Timothée Chalamet từ năm 2018 đến 2020 và đóng chung một số dự án điện ảnh.

Lily-Rose Depp và Austin Butler. Ảnh: Pagesix.

Austin Butler sinh năm 1991, được biết đến qua các series như Switched at Birth, Ruby & the Rockits. Anh hiện được giới chuyên môn đánh giá là diễn viên hứa hẹn tại Hollywood khi liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án lớn như Once Upon a Time in Hollywood, Elvis... Butler từng hẹn hò Vanessa Hudgens từ năm 2011 đến 2020. Hai người quen qua Ashley Tisdale, bạn diễn của Vanessa trong phim High School Musical.