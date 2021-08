Johnny Depp nhận giải thành tựu trọn đời

Tây Ban NhaTài tử Johnny Depp được ban tổ chức LHP quốc tế San Sebastián vinh danh với giải thành tựu trọn đời vì những cống hiến cho điện ảnh.

Ban tổ chức thông báo giải thưởng trên website của sự kiện hôm 9/8 cùng lời tán dương: "Depp là một trong những diễn viên tài năng và biến hóa nhất hiện nay. Anh ấy từng nhận hai đề cử Oscar, 10 đề cử SAG và thắng một Quả Cầu Vàng. Depp cũng được biết đến với vai trò nhà sản xuất qua các phim như Minamata (2020), Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan (2020) và Hugo (2011), từng đoạt nhiều giải uy tín".

Diễn viên Johnny Depp. Ảnh: Europa Press News.

Theo Guardian, Depp dự kiến đến Tây Ban Nha vào tháng 9 để nhận giải thưởng. Một số ý kiến phản đối cho rằng tài tử không xứng đáng được vinh danh sau khi bị tòa án Anh kết luận là "kẻ đánh vợ" trong vụ kiện với tờ The Sun hồi năm ngoái. Gần đây, sự nghiệp của Depp bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau những ồn ào với Amber Heard. Anh mất vai trong nhiều phim ăn khách như Pirates of the Caribbean, Fantastic Beasts... Dự án Minamata của anh chưa tìm được đối tác công chiếu ở Mỹ. Đạo diễn Andrew Levitas cho biết hãng MGM muốn "chôn vùi" bộ phim vì có liên quan đến Depp.

LHP quốc tế San Sebastián được tổ chức từ năm 1953 đến nay tại thành phố cùng tên ở Tây Ban Nha. Sự kiện nổi tiếng là nơi công chiếu nhiều tác phẩm kinh điển như Vertigo (1958) của đạo diễn Alfred Hitchcock. Năm ngoái, ban tổ chức cũng gây tranh cãi khi chọn chiếu Rifkin’s Festival của Woody Allen, đạo diễn bị tẩy chay vì cáo buộc ấu dâm.

Johnny Depp trong 'Fantastic : Beasts Crimes of Grindelwald' Johnny Depp trong "Fantastic : Beasts Crimes of Grindelwald". Video: Warner Bros.

Phương Mai (theo Guardian)