Con gái đồng ý giúp người từng quay lưng với tôi

Có nên giúp đỡ người chị gái từng quay lưng với tôi

Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và cho ý kiến. Sau khi tham khảo, tôi đã liên lạc với con, trình bày nỗi khó xử của mình và nguyện vọng của dì cháu (chị gái tôi), rồi cho con quyền quyết định. Con đã nói tôi cho bác tài khoản mạng xã hội của con để bác kết nối và nói chuyện trực tiếp. Con đồng ý giúp và đưa ra các điều khoản cụ thể để bác và chị họ tham khảo, nó nói chỉ giúp một lần duy nhất. Rất may nguyện vọng kia là của chị gái tôi chứ không phải mong muốn của con chị. Con chị từ chối vì nhiều lý do, trong đó có một lý do nhạy cảm về chuyện yêu đương của cháu mà tôi không tiện nói ra.

Thú thật tôi như trút được gánh nặng. Con gái tôi cũng nói cháu giúp đỡ bác vì tôn trọng mẹ cháu và sau lần này mong bác đừng làm mẹ cháu khó xử thêm một lần nào nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ, thật sự mục Tâm sự trên VnExpress như một người bạn chân thành, giúp tôi cân bằng được cảm xúc, vượt qua được những giai đoạn khó khăn và học hỏi được rất nhiều điều từ quý độc giả. Xin được cảm ơn quý báo và các bạn rất nhiều.

Lam