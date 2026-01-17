Con gái của Cristiano Ronaldo - Alana, chín tuổi - nhận nhiều lời khen khi cover ca khúc "My Heart Will Go On" của danh ca Celine Dion.

Con gái Cristiano Ronaldo hát 'My Heart Will Go On' Bé Alana thể hiện ca khúc "My Heart Will Go On" tại phòng gym của gia đình. Video: Instagram Georgina Rodríguez

Ngày 15/1, vợ sắp cưới của cầu thủ - người mẫu Georgina Rodríguez, 32 tuổi - gây chú ý với khán giả khi đăng tiết mục hát karaoke nhạc phim Titanic của con gái Alana Martina trên Instagram Story. Hiện nhiều tài khoản trên các trang mạng xã hội chia sẻ video, thu hút từ hàng nghìn đến hơn một triệu lượt xem cho mỗi bài đăng.

Phần lớn người xem khen bé có năng khiếu âm nhạc, xử lý tốt các nốt cao. Một số khán giả cho rằng Alana có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng nếu theo đuổi con đường nghệ thuật trong tương lai.

Ronaldo và con gái Alana. Ảnh: Instagram/ Cristiano Ronaldo

Theo Hola!, con gái siêu sao bóng đá Ronaldo bộc lộ khiếu ca hát từ lâu, hát được nhiều dòng nhạc và ngôn ngữ khác nhau. Lúc bốn tuổi, Alana thường ngân nga bài Let It Go - nhạc phim của Frozen, từng được mẹ ghi hình lại và đăng trên trang cá nhân. Năm 2023, cô bé thể hiện một đoạn trong Si No Estás - ca khúc ballad bằng tiếng Tây Ban Nha Si No Estás của ca sĩ Íñigo Quintero.

Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của Alana. Ngoài việc học văn hóa, cô bé tham gia các lớp học thể dục dụng cụ và múa ballet, cũng như học nhạc với chị gái Eva María. Hồi tháng 8/2025, Georgina Rodríguez chia sẻ tiết mục của hai chị em, trong đó Alana chơi violin còn Eva đánh piano trên trang cá nhân.

Hai con gái nhà Ronaldo chơi nhạc cụ Tiết mục chơi nhạc cụ của hai bé Eva và Alana thu hút hơn 40 triệu lượt xem trên Instagram. Video: Instagram/ Georgina Rodríguez

Alana Martina sinh vào tháng 11/2017, là con thứ tư của Cristiano Ronaldo, nhưng là con đầu lòng của Georgina Rodríguez. Cặp sao hẹn hò đầu năm 2017, đính hôn vào tháng 8/2025. Trước khi yêu Rodríguez, cầu thủ có một con riêng là Cristiano Ronaldo Jr., hiện 16 tuổi, không tiết lộ danh tính người mẹ.

Tháng 6/2017, Ronaldo có thêm một cặp sinh đôi trai gái Eva - Mateo chào đời bằng biện pháp mang thai hộ. Tháng 10/2021, cầu thủ thông báo Rodríguez đang mang bầu một cặp song sinh trai gái Bella - Ángel, nhưng vài tháng sau anh cho biết con trai đã qua đời.

Gia đình cầu thủ Ronaldo trong chuyến đi nghỉ dưỡng năm 2024. Ảnh: Instagram/ Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, 40 tuổi, hiện chơi cho CLB Al-Nassr (Saudi Arabia) kiêm đội trưởng tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Anh là một trong những cầu thủ xuất sắc mọi thời, từng đoạt năm Quả bóng Vàng (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), giữ kỷ lục ghi bàn số một thế giới. Ronaldo là cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất mạng xã hội với 670 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Tháng 8/2024, anh ra mắt kênh YouTube, trở thành tài khoản đạt một triệu lượt đăng ký nhanh nhất.

