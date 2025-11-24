Phong cách Rodríguez qua 9 năm yêu Ronaldo

Georgina Rodríguez và Cristiano Ronaldo được mời tới dự tiệc chiêu đãi phái đoàn Saudi Arabia của Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng, hôm 18/11.

Bạn gái ngôi sao bóng đá chọn trang phục và phụ kiện đắt đỏ, phối đồ theo phong cách "vợ ông trùm". Cô diện áo len cashmere Max Mara 730 USD (hơn 19 triệu đồng) , chân váy ren Gucci 2.600 USD (gần 69 triệu đồng), áo choàng lông Elpidio Loffredo 28.570 USD (754 triệu đồng). Người đẹp hoàn thiện bộ cánh với túi Kelly da cá sấu khoảng 75.000 USD (gần 2 tỷ đồng).