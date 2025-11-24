Phong cách Rodríguez qua 9 năm yêu Ronaldo

Georgina Rodríguez và Cristiano Ronaldo được mời tới dự tiệc chiêu đãi phái đoàn Saudi Arabia của Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng, hôm 18/11.
Bạn gái ngôi sao bóng đá chọn trang phục và phụ kiện đắt đỏ, phối đồ theo phong cách "vợ ông trùm". Cô diện áo len cashmere Max Mara 730 USD (hơn 19 triệu đồng) , chân váy ren Gucci 2.600 USD (gần 69 triệu đồng), áo choàng lông Elpidio Loffredo 28.570 USD (754 triệu đồng). Người đẹp hoàn thiện bộ cánh với túi Kelly da cá sấu khoảng 75.000 USD (gần 2 tỷ đồng).
Từ đầu năm tới nay, người mẫu Argentina gốc Tây Ban Nha thường xuyên diện mốt "vợ ông trùm" (Mob wife) - một trong những xu hướng hot nhất hai năm qua. Phong cách này mang hình ảnh đặc trưng của vợ những trùm mafia, băng đảng khét tiếng thời xưa, phô trương vẻ ngoài giàu có và hào nhoáng của thập niên 1980. Họ luôn xuất hiện với áo khoác lông thú đắt đỏ, trang phục họa tiết da động vật, đeo kính râm to bản và trang sức chất đầy người.
Phong cách dạo phố của Georgina Rodriguez ở New York hồi tháng 10.
Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez gặp gỡ và hẹn hò từ năm 2016. Khi ấy, cô làm trợ lý bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Rodríguez từng kể Ronaldo thường đón cô sau giờ làm bằng những chiếc xe sang khiến đồng nghiệp trầm trồ. Thời điểm này, cô ăn mặc giản dị, thường là váy ngắn bodycon, phối giày thể thao hoặc bốt cổ thấp của các thương hiệu bình dân.
Năm 2017, người đẹp vẫn trung thành với kiểu mặc này. Cô chưa đầu tư trang phục, thường diện những món cơ bản như áo phông, quần skinny jeans, sơ mi. Khi ra ngoài, cô ít khi trang điểm, không đeo trang sức, túi xách đắt tiền. Ảnh: SplashNews
Năm 2018 đánh dấu sự thay đổi lớn trong gu mặc của Rodríguez. Từ một cô gái đơn giản, cô ăn diện hơn, sắm sửa nhiều thiết kế kiểu cách sau khi sinh con đầu lòng với bạn trai. Theo Elle, Ronaldo chiều chuộng, tặng cô nhiều món đồ hiệu đắt tiền. Đây cũng là năm đầu tiên Rodríguez được mời tới dự Liên hoan phim Venice. Cô xuất hiện trên thảm đỏ với đầm ren xuyên thấu, tôn đường cong.
Phong cách thời trang của người đẹp nâng lên một bước năm 2019. Cô liên tục chia sẻ đồ hiệu trên trang cá nhân. Người đẹp gây chú ý với bộ sưu tập túi Hermes. Tờ Daily Mail ước tính kho túi xách của cô trị giá gần hai triệu euro, trong đó có nhiều mẫu quý hiếm như Hermes Birkin Matte Himalayan Nilo Crocodile phiên bản không đính kim cương. Ngoài ra, cô có nhiều túi của Chanel, Louis Vuitton, Dior.
Vogue đánh giá cô biết lựa chọn trang phục hút mắt hơn so với thời trước, cập nhật nhiều mốt thời trang và làm đẹp thịnh hành. Người đẹp nhiều lần ghi điểm bên bạn trai với đầm bó, đầm đuôi cá cắt xẻ. Đời thường, cô diện corset, quần capri, quần skinny, giày cao gót.
Nhờ chăm chút hình ảnh, thay đổi phong cách, cô bắt đầu được một số thương hiệu mời đi sự kiện. Cô mặc đa dạng hơn với nhiều phong cách như mốt đồ ngủ, sporty chic, quý cô gợi cảm.
Rodríguez hướng đến phong cách thanh lịch và năng động trong năm 2021. Cô bắt đầu đeo nhiều trang sức kim cương do bạn trai tặng hoặc quảng bá cho nhãn hàng.
Người mẫu toát lên vẻ ngầu với bộ đồ da cùng hai chiếc túi của Hermes, gồm một chiếc Kelly đen và một chiếc Birkin màu đỏ cam trong một sự kiện năm 2022.
Theo WWW, nhờ sức ảnh hưởng của Ronaldo và phim tài liệu I'm Georgina ra mắt tháng 3/2023, cô nhận được nhiều lời mời tới các show diễn, chụp hình quảng cáo Paris Fashion Week. Gu mặc của người đẹp trở nên táo bạo hơn với những chiếc quần shorts siêu ngắn, quần cut-out hở da thịt, phô trương đồ hiệu và trang sức dày đặc.
Năm 2024, Rodríguez liên tục được mời tới các tuần lễ thời trang đình đám, trong đó có Paris Fashion Week. Cô được Vogue khen chọn trang phục phù hợp với vóc dáng, phối trang sức hài hòa, trang điểm và làm tóc đẹp.
Georgina Rodríguez thuộc top sao mặc đẹp trên thảm đỏ Venice 2024.
Sao Mai
Ảnh, video: Instagram Georgina Rodríguez