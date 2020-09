Con gái Cindy Crawford quấn quýt tài tử Australia

MỹNgười mẫu Kaia Gerber - con gái Cindy Crawford - đi chơi cùng tài tử Jacob Elordi của loạt phim "Euphoria".

Theo Vogue, cặp sao đeo khẩu trang đôi tới một phòng gym tại New York hôm 9/9. Gerber diện đồ thể thao bó màu xanh chất liệu spandex. Elordi mặc quần đùi, áo phông . Sau khi tập luyện, hai người cùng dạo phố và trò chuyện trên đường về nhà.

Gaia Gerber đi tập gym cùng tài tử Jacob Elordi. Ảnh: Backgrid.

Cùng ngày, cặp sao tiếp tục đi chơi quanh New York. Gerber mặc váy hoa, đeo túi xách màu tan. Elordi mang theo máy ảnh để chụp cho bạn gái. Tin đồn hai người hẹn hò có từ tuần trước, khi thợ săn ảnh phát hiện họ cùng đi ăn tối. Cả hai hiện không lên tiếng về mối quan hệ.

Gerber quen Elordi qua diễn viên Tommy Dorfman, bạn chung của hai người. Trước đó, cô bị đồn hẹn hò nữ người mẫu Cara Delevingne. Cặp sao từng khoe có một hình xăm đôi, được phát hiện ôm nhau trong một lần cùng đi biểu tình.

Kaia Gerber cùng Jacob Elordi dạo phố chiều 9/9. Ảnh: Splashnews.

Kaia Gerber sinh năm 2001, hiện là người mẫu triển vọng trong làng thời trang thế giới khi được mẹ - siêu mẫu Cindy Crawford - truyền cảm hứng. Cô liên tục trình diễn tại nhiều tuần lễ thời trang lớn và làm gương mặt cho nhiều thương hiệu hàng đầu như Louis Vuitton, Chanel... Kaia Gerber từng được vinh danh là "Người mẫu của năm" do Hội đồng thời trang Anh bình chọn vào tháng 12/2018.

Jacob Elordi sinh năm 1997, là tài tử Australia hiện có sự nghiệp hứa hẹn ở Hollywood. Anh có vai diễn đầu tiên ở Mỹ trong Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017). Gần đây, Elordi gây chú ý với hai series thành công The Kissing Booth (2018) và Euphoria (2019).

Kaia Gerber ở show Fenty x Puma Kaia Gerber catwalk ở show Fenty x Puma năm 2018. Video: Fenty.

Phương Mai (theo Vogue)