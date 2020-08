Con gái Cindy Crawford - Kaia Gerber - khoe hình xăm đôi với Cara Delevingne nhân sinh nhật siêu mẫu Anh.

Hai người mẫu cùng xăm chữ "solemate" (người bạn không thể thay thế) trên bàn chân. Trong một bức ảnh Kaia đăng trên trang cá nhân hôm 13/8 để chúc mừng sinh nhật Cara, họ ngoắc chân nhau và nắm tay thân mật. Con gái Cindy Crawford viết trên Instagram: "Chúc mừng sinh nhật, sole mate của tôi, Cara Delevingne".

Kaia khoe khoảnh khắc thân mật với Cara trên trang cá nhân. Ảnh: Kaia Gerber.

Cách đây vài tuần, Kaia và Cara còn mặc chung một chiếc áo len để ủng hộ Taylor Swift phát hành MV Cardigan. Tin đồn hai người mẫu hẹn hò dấy lên từ khi họ ôm nhau trong đám đông biểu tình ủng hộ người da màu ở Los Angeles hồi giữa tháng 7.

Cara và Kaia mặc chung áo len. Ảnh: Kaia Gerber.

Kaia Gerber sinh năm 2001, hiện là người mẫu triển vọng trong làng thời trang thế giới khi được mẹ - siêu mẫu Cindy Crawford - truyền cảm hứng. Cô liên tục trình diễn tại nhiều tuần lễ thời trang lớn và làm gương mặt cho nhiều thương hiệu hàng đầu như Louis Vuitton, Chanel... Người đẹp từng được vinh danh là "Người mẫu của năm" do Hội đồng thời trang Anh bình chọn vào tháng 12/2018.

Cara Delevingne sinh ngày 12/8/1992 tại Anh, là siêu mẫu thế hệ mới. Sau khi tuyên bố rút dần khỏi làng mốt từ năm 2015, cô thử sức với các vai trong phim Valerian and the City of a Thousand Planets, Suicide Squad, Kids in Love, Paper Towns... nhưng mờ nhạt. Trước Ashley Benson, siêu mẫu trải qua mối tình đồng giới với nữ ca sĩ St. Vincent.

Họa Mi