Con gái Choi Jin-sil giảm 55 kg nhờ đồ ăn Hàn Quốc truyền thống

Choi Jun-hee giảm từ 96 kg xuống 41 kg nhờ sáng tạo các món ăn Hàn Quốc ngon miệng và áp dụng nguyên tắc thâm hụt calo.

Choi Jun-hee, con gái của cố nữ diễn viên nổi tiếng Choi Jin-sil, gây chú ý với thân hình "mảnh dẻ đến mức da bọc xương" sau khi tiết lộ giảm thành công 55 kg từ mức cân nặng 96 kg trong những bức ảnh đăng trên trang cá nhân gần đây, theo Nate hôm 20/11.

Thân hình gày gò và thực đơn giảm cân của Choi Jun-hee. Ảnh: Instagram

Jun-hee từng nặng gần 100 kg vào năm 2019, toàn thân sưng phù vì bệnh Lupus ban đỏ. Căn bệnh này khiến cô gái mặc cảm, tự ti vì gương mặt biến đổi, tóc rụng nhiều, có lúc không đi lại được, phải nhập viện điều trị. Đây cũng là động lực để nữ KOL quyết tâm giảm cân, lấy lại sự tự tin.

Điểm sáng tạo trong phương pháp của Jun-hee nằm ở việc phá bỏ định kiến rằng đồ ăn truyền thống nhiều gia vị là kẻ thù của vóc dáng. Thay vì loại bỏ hoàn toàn carbohydrate hay gia vị, cô áp dụng nguyên tắc thâm hụt calo (caloric deficit) thông qua kiểm soát khẩu phần nghiêm ngặt.

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, việc giảm kích thước đĩa ăn và kiểm soát định lượng thực phẩm nạp vào có thể giúp giảm tiêu thụ năng lượng hằng ngày từ 15-25% mà không gây ra ức chế tâm lý như các chế độ ăn kiêng cực đoan. Jun-hee cụ thể hóa điều này bằng quy tắc "hai phần ba bát cơm" và giới hạn các món ăn kèm (banchan) ở mức tối đa hai muỗng canh cho mỗi loại.

Thực đơn của nữ influencer ưu tiên gạo konjac – loại thực phẩm giàu glucomannan, một chất xơ hòa tan có khả năng hút nước và trương nở, giúp tạo cảm giác no lâu với lượng calo cực thấp. Đồng thời, cô duy trì lượng protein dồi dào từ trứng hấp, cá nạc, chả cá và đậu phụ. Khoa học đã chứng minh việc nạp đủ protein trong quá trình giảm cân là yếu tố tiên quyết để duy trì khối lượng cơ bắp và giữ cho tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR) không bị sụt giảm. Đặc biệt, Jun-hee coi kim chi là "món salad hoàn hảo" nhờ lượng chất xơ và lợi khuẩn probiotic dồi dào, hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Tuy nhiên, ẩm thực Hàn Quốc vốn nổi tiếng với hàm lượng natri cao, yếu tố có thể gây giữ nước và sưng phù, đặc biệt nguy hiểm với người có tiền sử bệnh Lupus. Để khắc phục, Jun-hee triệt để loại bỏ phần nước dùng trong các món canh hầm, chỉ ăn phần cái và hạn chế tối đa các món hải sản ngâm muối mặn. Đây là chiến thuật hợp lý, bởi việc giảm lượng muối tiêu thụ không chỉ giúp giảm nguy cơ cao huyết áp mà còn hỗ trợ thận làm việc hiệu quả hơn trong việc đào thải độc tố.

Kết hợp cùng chế độ tập luyện kháng lực đều đặn, Jun-hee giờ đây sở hữu chiều cao 1,70 m với vóc dáng mảnh mai, thậm chí được nhận xét là "mỏng manh". Sự thay đổi ngoạn mục này không chỉ mang lại diện mạo mới mà còn giúp cô rũ bỏ gánh nặng tâm lý, hướng đến tư duy tích cực hơn sau nhiều năm chìm trong bi kịch gia đình.

Ảnh trước và sau giảm cân của Choi Jun-hee hồi tháng 7. Ảnh: Chosun Biz

Jun Hee sinh năm 2003, là con thứ hai của Choi Jin Sil và vận động viên Jo Sung Min. Diễn viên Choi Jin Sil, ra mắt showbiz Hàn từ năm 1988, nổi tiếng với các bộ phim như Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Bức thư, Mẹ ma... Cô từng được mệnh danh là diễn viên quốc dân thập niên 1990-2000.

Sau khi bố mẹ lần lượt qua đời, Jun Hee ở với bà ngoại. Cô ký hợp đồng với một công ty xuất bản và mong muốn ra mắt với tư cách nhà văn, nghệ sĩ giải trí nhưng sau đó rút lui, phát triển tự do, chủ yếu làm vlogger, KOL, influencer thời trang.

Bình Minh (Theo Nate, Kormedi)