Con gái Angelina Jolie khoe tài vũ đạo

Shiloh - con gái 15 tuổi của Jolie và Pitt - khoe khả năng vũ đạo thuần thục, có nhiều tiết mục nhảy gây sốt trên mạng xã hội.

Hôm 2/1, tài khoản TikTok Shilohpitt của sao nhí đăng video cô tập luyện trên nền giai điệu Suéltate (nhạc phim Sing 2) trong lớp học nhảy hip-hop. Nhiều khán giả cho biết bất ngờ với các động tác nhảy mạnh mẽ, điêu luyện với con gái Angelina Jolie. "Nhìn cô ấy như một vũ công chuyên nghiệp", khán giả Angels Wings bình luận.

Con gái Angelia Jolie khoe vũ đạo Các tiết mục nhảy của con gái Angelina Jolie. Video: TikTok Shilohpitt

Trước đó, một số tiết mục của Shiloh nhảy với giai điệu ca khúc Get ur freak on (Missy Elliot), Get right (Jennifer Lopez)... được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Theo trang Inquisitr, dù mới theo học vài tháng, cô tiến bộ nhanh chóng, dễ dàng thuộc điệu nhảy và là một trong những người giỏi nhất lớp. Một người quen cho biết vũ đạo là đam mê lớn nhất hiện tại của Shiloh. Người này nói: "Cô ấy yêu cảm giác lắng nghe âm nhạc và giải phóng cơ thể, đặc biệt là nhảy tự do và hip-hop. Angelina và Brad rất tự hào vì tài năng của con gái họ".

Shiloh sinh năm 2006, là con ruột đầu tiên của Angelina Jolie và Brad Pitt. Nổi tiếng từ nhỏ, cô được khen mang nhiều nét của Brad Pitt, nhất ở mái tóc vàng, nụ cười. Trên Vanity Fair, Angelina Jolie cho biết con thích để tóc ngắn, đam mê các môn thể thao như bóng đá, bóng chày... Brad Pitt nói cô muốn mọi người gọi bằng cái tên John hoặc Peter, lấy cảm hứng từ các nhân vật trong hoạt hình Peter Pan. Gần đây, Shiloh gây "sốt" khi lần đầu mặc váy lên thảm đỏ quảng bá phim của mẹ.

Shiloh (trái) và Angelina Jolie cùng các thành viên trong gia đình dự thảm đỏ hồi tháng 10/2021. Ảnh: AFP

Theo Scmp, Shiloh là thần tượng của nhiều người thuộc cộng đồng LGBT trên thế giới. Không dùng mạng xã hội, cô thu hút hàng triệu người ở các fanpage trên Instagram, Facebook. Shiloh thường theo mẹ trong các chuyến công tác nước ngoài, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo. Minh tinh chú trọng dạy con tính tự lập, cho phép Shiloh tự đi mua sắm từ năm 13 tuổi, được chọn ngành học yêu thích. Shiloh hiện theo một số khóa học về robot và tiếng Khmer. Cô cùng anh chị em sống với mẹ tại Los Angeles (Mỹ), sau khi Angelina Jolie và Brad Pitt chia tay năm 2016.

Tam Kỳ