Con gái 12 tuổi thích ca hát của Đoan Trang

Ngày 1/4, trên trang cá nhân, Đoan Trang đăng bộ ảnh kỷ niệm con gái tròn 12 tuổi do em trai cô - đạo diễn Cao Trung Hiếu - thực hiện.
Ngày 1/4, trên trang cá nhân, Đoan Trang đăng bộ ảnh kỷ niệm con gái tròn 12 tuổi do em trai cô - đạo diễn Cao Trung Hiếu - thực hiện.
Sol tên thật là Angelina Wicklund, sinh năm 2014. Fan nhận xét cô bé thừa hưởng nước da nâu từ mẹ và đường nét thanh mảnh từ bố.
Sol tên thật là Angelina Wicklund, sinh năm 2014. Fan nhận xét cô bé thừa hưởng nước da nâu từ mẹ và đường nét thanh mảnh từ bố.
Ca sĩ cho biết thấy Sol có khiếu hát từ nhỏ nên dạy con bồi đắp giọng ca hàng ngày. Năm sáu tuổi, cô bé từng cùng mẹ ra MV Hôm nay mẹ trực đêm (Hoàng Hiệp, thơ: Lê Bá Diễm Chi), cổ cũ bác sĩ chống dịch, MVEm là hoa hồng nhỏ, tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Năm ngoái, Sol hát ca khúc Người thầy dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Ca sĩ cho biết thấy Sol có khiếu hát từ nhỏ nên dạy con bồi đắp giọng ca hàng ngày. Năm sáu tuổi, cô bé từng cùng mẹ ra MV Hôm nay mẹ trực đêm (Hoàng Hiệp, thơ: Lê Bá Diễm Chi), cổ cũ bác sĩ chống dịch, MVEm là hoa hồng nhỏ, tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Năm ngoái, Sol hát ca khúc Người thầy dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Đoan Trang cùng con gái hát Người thầy.
Đoan Trang mong con gái thêm yêu âm nhạc Việt Nam, tiếng mẹ đẻ, có nhiều kỷ niệm về tuổi thơ. Hiện gia đình cho cô bé phát triển nhiều năng khiếu nghệ thuật như đàn, nhảy múa. Tương lai, ca sĩ để Sol phát triển tự nhiên, tự lựa chọn nghề nghiệp yêu thích.
Đoan Trang mong con gái thêm yêu âm nhạc Việt Nam, tiếng mẹ đẻ, có nhiều kỷ niệm về tuổi thơ. Hiện gia đình cho cô bé phát triển nhiều năng khiếu nghệ thuật như đàn, nhảy múa. Tương lai, ca sĩ để Sol phát triển tự nhiên, tự lựa chọn nghề nghiệp yêu thích.
Con gái Đoan Trang nhảy múa cùng mẹ.
Sol cùng mẹ tham gia biểu diễn ở một sự kiện tại TP HCM cuối năm ngoái. Ca sĩ nói muốn con làm quen với sân khấu, rèn sự tự tin và dạn dĩ trước công chúng.
Sol cùng mẹ tham gia biểu diễn ở một sự kiện tại TP HCM cuối năm ngoái. Ca sĩ nói muốn con làm quen với sân khấu, rèn sự tự tin và dạn dĩ trước công chúng.
Hiện cô bé học tại một trường quốc tế ở TP HCM.
Hiện cô bé học tại một trường quốc tế ở TP HCM.
Sol thích khám phá những điều mới mẻ, vì vậy vợ chồng Đoan Trang thường xuyên đưa con đi du lịch khắp các vùng miền trong nước, thi thoảng ra nước ngoài. Hồi tháng 1, Sol cùng bố mẹ đến Mù Cang Chải (Lào Cai mới) tìm hiểu về văn hóa của người Mông.
Sol thích khám phá những điều mới mẻ, vì vậy vợ chồng Đoan Trang thường xuyên đưa con đi du lịch khắp các vùng miền trong nước, thi thoảng ra nước ngoài. Hồi tháng 1, Sol cùng bố mẹ đến Mù Cang Chải (Lào Cai mới) tìm hiểu về văn hóa của người Mông.
Ngoài âm nhạc, giọng ca gốc Đồng Nai cho con tham gia các môn thể thao như bơi lội, trekking để phát triển thể chất.
Ngoài âm nhạc, giọng ca gốc Đồng Nai cho con tham gia các môn thể thao như bơi lội, trekking để phát triển thể chất.
Sol là thành viên của câu lạc bộ bơi lội trong trường học. Mỗi tuần, cô bé dành ba buổi đến hồ bơi để tập, rèn sức khỏe.
Sol là thành viên của câu lạc bộ bơi lội trong trường học. Mỗi tuần, cô bé dành ba buổi đến hồ bơi để tập, rèn sức khỏe.
Đoan Trang cho biết không áp đặt, giáo điều mà dạy con bằng những câu chuyện đời thường, mang tính chiêm nghiệm về cuộc sống. Chị cũng thực hiện podcast ghi lại những cuộc nói chuyện nhỏ giữa hai mẹ con.
Đoan Trang cho biết không áp đặt, giáo điều mà dạy con bằng những câu chuyện đời thường, mang tính chiêm nghiệm về cuộc sống. Chị cũng thực hiện podcast ghi lại những cuộc nói chuyện nhỏ giữa hai mẹ con.
Đoạn podcast của mẹ con ca sĩ nói về việc trẻ em dùng thiết bị điện tử.
Đoan Trang kết hôn với chồng người Thụy Điển năm 2012. Ca sĩ sinh năm 1978, quê Đồng Nai. Năm 2001, chị đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM và đến với con đường ca hát chuyên nghiệp. Ca sĩ có nhiều bản hit như Forget me not (Quốc An), Bâng khuâng, Khi tôi 20, Tóc hát, Socola (Võ Thiện Thanh).
Đoan Trang kết hôn với chồng người Thụy Điển năm 2012. Ca sĩ sinh năm 1978, quê Đồng Nai. Năm 2001, chị đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM và đến với con đường ca hát chuyên nghiệp. Ca sĩ có nhiều bản hit như Forget me not (Quốc An), Bâng khuâng, Khi tôi 20, Tóc hát, Socola (Võ Thiện Thanh).
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp