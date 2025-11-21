Ca sĩ Đoan Trang cùng bé Sol, 11 tuổi, thể hiện "Người thầy" của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, tri ân công ơn thầy cô dịp 20/11.

Đoan Trang cùng con gái hát 'Người thầy' Trích MV "Người thầy" - Đoan Trang và con gái - bé Sol, phát tối 20/11. Video: Nhân vật cung cấp

Video được thực hiện theo phong cách phim tài liệu, ghi lại những khoảnh khắc đời thường của Đoan Trang và con gái, cùng những suy tư của tuổi học trò. Có bố là người Thụy Điển, bé Sol sống và học tập trong môi trường song ngữ từ sớm, cố gắng luyện tiếng Việt để thể hiện ca khúc truyền cảm hơn. "Tôi muốn con học được tình yêu dành cho âm nhạc Việt Nam, thấm thía giá trị lớn lao của nghề giáo, lòng biết ơn", Đoan Trang cho biết.

Người thầy là nhạc phẩm Đoan Trang muốn dành tặng cho Giáo sư Huỳnh Thế Cuộc, nguyên Hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ Tin học TP HCM (HUFLIT). Giai đoạn 1995 - 2000, dưới sự dẫn dắt và hỗ trợ của thầy Huỳnh Thế Cuộc, cô cùng đội văn nghệ trường đạt nhiều thành tích, mang về loạt huy chương vàng tại các hoạt động phong trào, cuộc thi.

Thầy Cuộc từng về tận Long Khánh (Đồng Nai) để trao đổi với gia đình Đoan Trang, mong muốn cô tiếp tục học cao học ở nước ngoài, sau đó trở về làm việc tại trường. Khi biết quyết tâm đi hát của học trò, thầy tôn trọng, ủng hộ và dõi theo từng bước đi của cô. Khi Đoan Trang tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình năm 2001, thầy Cuộc kêu gọi sinh viên và giảng viên HUFLIT đến cổ vũ.

"Dù ở đâu, dù thành công thế nào, tôi vẫn nhớ về tấm lòng và sự tận tụy của thầy", Đoan Trang cho biết.

Ca sĩ Đoan Trang và con gái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ca khúc Người thầy của Nguyễn Nhất Huy từng được ca sĩ Cẩm Ly thể hiện thành công. Nhạc sĩ cho biết khi sáng tác bài hát vào năm 1998, anh nghĩ đến hai giọng hát Đoan Trang, Quốc Đại vì lúc đó họ nổi tiếng trong văn nghệ sinh viên thời đó. Trong thời gian chờ đợi người giới thiệu nhạc phẩm đến hai ca sĩ, anh đưa bài này cho Cẩm Ly thể hiện. "Tôi thấy bất ngờ khi sau 27 năm, ca khúc này lại được giọng hát tôi nhắm đến ban đầu thể hiện", anh nói.

Đoan Trang, 47 tuổi, quê Đồng Nai. Năm 2001, cô đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM và theo đuổi ca hát chuyên nghiệp. Cô có nhiều bản hit như: Forget me not (Trần Thanh Tùng), Bâng khuâng, Khi tôi 20, Tóc hát, Socola (Võ Thiện Thanh). Bé Sol là con gái đầu lòng của Đoan Trang và chồng người Thụy Điển - Johan Wicklund.

Hoàng Dung