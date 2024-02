Con dâu nói may mắn khi 'mẹ chồng là Victoria Beckham'

Nicola Peltz nói thích mặc trang phục do Victoria Beckham thiết kế và tự hào khi là gương mặt đại diện cho thương hiệu của mẹ chồng.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với People cuối tuần qua, tại buổi ra mắt bộ phim đầu tay - Lola - do cô đạo diễn, Nicola cho biết mặc một chiếc corset trắng và quần tây do mẹ chồng làm riêng.

"Mẹ là một thiên tài. Tôi rất vinh dự khi có thể mặc bộ đồ này tối nay. Tôi cảm thấy mình thanh lịch nhưng vẫn gợi cảm. Tôi thật may mắn khi mẹ chồng tôi là Victoria Beckham", cô nói.

Chồng Brooklyn Beckham (phải) cùng mẹ và em trai tới ủng hộ Nicola Peltz ra mắt phim. Ảnh: AFP

Diễn viên nói thêm cô cảm thấy may mắn khi có thể đến gặp mẹ chồng bất cứ lúc nào để xin lời khuyên về phong cách, cả về kiểu tóc lẫn cách ăn mặc. "Mẹ giống như nhà tạo mẫu của tôi. Tôi rất thích mặc quần áo của mẹ làm ra".

Những chia sẻ của Nicola về mẹ chồng gây chú ý, bởi cả hai từng bị đồn "bằng mặt nhưng không bằng lòng" khi diễn viên không mặc đầm cưới do Victoria thiết kế năm 2022. Cô nhiều lần bác bỏ thông tin này, còn Victoria chọn cách im lặng. Theo People, Nicola có mối quan hệ hòa thuận với gia đình, họ hàng nhà chồng. Diễn viên thường xuyên có mặt trong những dịp đặc biệt của gia đình Beckham. Cô gọi Harper - em gái út của Brooklyn - là em gái tuyệt vời nhất cô từng có.

Victoria Beckham cũng có mặt trong buổi ra mắt phim của con dâu ở Nhà hát Regency Bruin, bên hai con trai Brooklyn và Cruz Beckham. Bạn thân của Nicola, Selena Gomez, và bạn trai Benny Blanco tới ủng hộ cô. Không thể tham dự, David Beckham gửi lời chúc mừng con trên trang cá nhân.

Lola do Nicola viết kịch bản, kiêm diễn viên chính và đồng đạo diễn với Bria Vinaite. Tác phẩm công chiếu ngày 9/2, kể về cô gái Lola 19 tuổi có xuất thân nghèo khó. Lola vật lộn với tình trạng nghiện ngập, túng thiếu triền miên, phải làm vũ nữ thoát y.

Trailer 'Lola' Trailer "Lola". Video: IGN Movie

Nói về tác phẩm, Nicola Peltz cho rằng bộ phim là "câu chuyện cảm động kể về những sang chấn tâm lý, sự bền bỉ và tình yêu thương vô điều kiện". Trên trang cá nhân, Brooklyn Beckham ủng hộ vợ: "Anh rất tự hào về em, anh háo hức chờ tới lúc mọi người có cơ hội được xem bộ phim của em. Yêu em nhiều".

Nicola Peltz, 29 tuổi, đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trongTransformers: Age of Extinction (2014). Cô cưới Brooklyn Beckham năm 2022 sau gần ba năm hẹn hò. Người đẹp được tạp chí Us chọn vào nhóm Những ngôi sao mặc đẹp nhất năm 2022.

Họa Mi (theo People)