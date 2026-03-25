Con dâu cựu Tổng thống Kennedy - biểu tượng phong cách thập niên 1990

Theo Vogue, sức nóng từ series Love Story (2026) của đạo diễn Ryan Murphy àm sống dậy cơn sốt săn tìm những món đồ và mặc theo phong cách của Carolyn Bessette-Kennedy (CBK). Nhờ thành công của phim, lượt tìm kiếm thiết kế Calvin Klein thập niên 1990 tăng gấp 16 lần trên nền tảng mua sắm Depop. Từ khóa CarolynBessetteStyle hiện đạt khoảng 5,2 triệu bài viết trên Instagram. Dù đã qua đời hơn 25 năm, bà vẫn luôn là nguồn cảm hứng của lĩnh vực thời trang, biểu tượng của phong cách tối giản những năm 1990. Video: Netflix
Năm 1994, Carolyn trở nên nổi tiếng khi bắt đầu hẹn hò với JFK Jr. - người đàn ông độc thân đắt giá nhất nước Mỹ thời đó. Ông John là luật sư, người sáng lập tạp chí George, con trai út của cựu Tổng thống Mỹ Kennedy. Còn Carolyn là giám đốc quan hệ công chúng tại Calvin Klein. Cả hai được xem là hiện thân thế hệ vàng tiếp theo của một gia đình quyền lực và huyền thoại. Họ đại diện cho sự giao thoa giữa thời trang và chính trị - những yếu tố định hình New York trong những năm 1990. Ảnh: Pinterest
Khác với những ngôi sao JFK Jr. từng hẹn hò như Madonna, Sarah Jessica Parker, Carolyn là nhân vật tương đối xa lạ với giới thượng lưu. Tuy nhiên, theo Vogue, bà sở hữu một sức hút kỳ lạ đến từ sự giản đơn và tự nhiên. New York Times nhận xét Carolyn đại diện cho vẻ đẹp Mỹ hiện đại - quyết đoán, đơn giản và tinh tế, có tầm ảnh hưởng thời trang sâu sắc đến các nhà mốt hiện nay. Ảnh: Pinterest
Carolyn nổi tiếng là người kín tiếng. Bà chưa từng thực hiện một cuộc phỏng vấn nào, không có bản ghi âm giọng nói và chưa bao giờ phát biểu trước công chúng. Năm 1999, vợ chồng bà và chị gái bà qua đời trong một tai nạn máy bay. Từ năm 1994-1999, bà chỉ có khoảng 100 bức ảnh công khai, cho thấy phong cách thời trang đậm chất quiet luxury (sang trọng thầm lặng). Ảnh: Reuters
Theo Vogue, đầm cưới của Carolyn Bessette-Kennedy là một trong những thiết kế được nhiều nhà sưu tầm khao khát. Năm 1996, trong đám cưới bí mật trên đảo Cumberland, thay vì chọn những thiết kế phô trương từ các nhà mốt danh tiếng như Valentino, Yves Saint Laurent được mẹ chồng Jackie Kennedy ưa chuộng, Carolyn đã chọn một bộ váy lụa satin trắng ngà tối giản. Thiết kế cổ đổ do Narciso Rodriguez - một người bạn cũ của bà tại Calvin Klein - thiết kế.
CNN nhận định sự lựa chọn phá cách này không chỉ giúp Rodriguez nổi tiếng mà còn thiết lập chuẩn mực mới cho thời trang cưới những năm 1990. Nó cho thấy sự thanh lịch nằm ở đường cắt tinh xảo hơn là những chi tiết đắp nổi rườm rà. Ảnh: Pinterest
Sau lễ cưới, trong lần xuất hiện đầu tiên với tư cách là bà Kennedy, bà chọn một chiếc áo len dài tay màu đen, chân váy bút chì màu nâu nhạt và đôi bốt cao cổ mũi vuông, đeo túi Prada. Ngoài váy của Narciso Rodriguez, bà còn yêu thích nước hoa For Her của nhà thiết kế này. Ngày nay, For Her đã trở thành chai nước hoa quen thuộc, khiến nhiều phụ nữ say mê. Ảnh: Reuters
Với phong cách thành thị, Carolyn diện áo len cổ lọ, phối áo khoác dạ dáng dài, quần jeans ống đứng và bờm họa tiết đồi mồi đặc trưng - phụ kiện được bà thường xuyên sử dụng. Ban ngày, bà thường xuyên chọn quần jeans Levi's, sơ mi trắng, giày Manolo Blahnik. Bảng màu yêu thích của bà gồm các tông màu trung tính như đen, trắng, be, xám và xanh nhạt. Ảnh: Reuters
Cả hai thường xuyên được chụp ảnh khi dắt chó đi dạo. Tháng 1/1997, cặp vợ chồng đi ăn trưa tại một nhà hàng gần nhà ở khu TriBeCa. Họ mang theo chú chó Friday như mọi lần. Carolyn Bessette-Kennedy diện áo khoác đỏ tươi hiệu Prada, kèm quần jeans ống đứng, bốt cao gót vuông. Ông John thể hiện sự ăn ý với vợ khi đội mũ len và khăn quàng pha đỏ và xanh lá. Ảnh: Reuters
Để tạo sự khác biệt cho phong cách thường ngày, bà diện áo khoác dài đến đầu gối họa tiết da báo khi đi dạo cùng chồng. Thiết kế này cùng áo khoác Prada, váy áo Yohji Yamamoto sau đó đã được bán đấu giá tại Sotheby's với tổng giá trị 177.600 USD. Nhà thiết kế Sarah Staudinger của thương hiệu Staud là người sở hữu chúng. Ảnh: Reuters
Một ví dụ về phong cách dự tiệc đẹp mắt của Bessette Kennedy là bộ đầm đen tối giản dáng quây ngực của Yohji Yamamoto. Bà phối cùng găng tay nhung và giày cao gót quai mảnh khi cùng chồng đến dự sự kiện của Hiệp hội Nghệ thuật Thành phố năm 1998. Theo Harper's Bazaar, bộ đầm trở thành một trong những bộ trang phục dạ hội được yêu thích nhất của bà. Để tạo thêm điểm nhấn, bà đeo bên ngoài găng tay một chiếc vòng vàng đính đá quý. Ảnh: Pinterest
John F. Kennedy Jr. và vợ Carolyn Bessette-Kennedy đến Nhà Trắng ngày 5/2/1998, dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho Thủ tướng Anh Tony Blair và vợ Cherie. Video: ET
Cùng năm, tại sự kiện Fire and Ice Ball của Universal Studios, Carolyn Bessette-Kennedy chọn đầm trắng dáng cột. Thiết kế pha trộn giữa nét quý phái và vẻ năng động của những chiếc khóa kéo. Bà chụp hình cùng Maria Shriver - vợ bấy giờ của tài tử, cựu Thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger. Ảnh: Reuters
Theo CNN, tủ đồ của CBK chỉ có 30-40 món, thể hiện sự tinh lọc, nhất quán trong phong cách cá nhân. Bà tập trung tối đa vào các món cơ bản và hoàn hảo, như quần đen, sơ mi cắt may vừa vặn. Bà không chạy theo số lượng mà ưu tiên những món đồ có thể gắn bó lâu dài. Carolyn được xem là bậc thầy phối đồ linh hoạt. Bà có thể mặc áo khoác Yohji Yamamoto với váy midi lụa đen cho sự kiện tối, sau đó thay bằng váy cotton trắng để mặc vào ban ngày. Ảnh: Pinterest
Vợ chồng bà và tỷ phú Leonard Lauder tại bảo tàng Whitney nhân kỷ niệm triển lãm The American Century: Art & Culture 1900-2000 năm 1999. CBK tạo ấn tượng với chân váy đuôi cá xếp tầng trẻ trung, sơ mi thanh lịch và túi mini đính cườm. Bức ảnh nằm trong nhóm hình ảnh cuối cùng của hai người trước khi qua đời ngày 16/7/1999. Ảnh: WWD
Sao Mai