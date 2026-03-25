Con dâu cựu Tổng thống Kennedy - biểu tượng phong cách thập niên 1990

Theo Vogue, đầm cưới của Carolyn Bessette-Kennedy là một trong những thiết kế được nhiều nhà sưu tầm khao khát. Năm 1996, trong đám cưới bí mật trên đảo Cumberland, thay vì chọn những thiết kế phô trương từ các nhà mốt danh tiếng như Valentino, Yves Saint Laurent được mẹ chồng Jackie Kennedy ưa chuộng, Carolyn đã chọn một bộ váy lụa satin trắng ngà tối giản. Thiết kế cổ đổ do Narciso Rodriguez - một người bạn cũ của bà tại Calvin Klein - thiết kế.

CNN nhận định sự lựa chọn phá cách này không chỉ giúp Rodriguez nổi tiếng mà còn thiết lập chuẩn mực mới cho thời trang cưới những năm 1990. Nó cho thấy sự thanh lịch nằm ở đường cắt tinh xảo hơn là những chi tiết đắp nổi rườm rà.