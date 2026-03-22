Tủ đồ của con dâu cựu Tổng thống Kennedy gây sốt

Di sản thời trang của Carolyn - con dâu cựu Tổng thống Kennedy - được xem là bí ẩn với chỉ bảy món lộ diện trước công chúng đến nay.

Sinh năm 1966, Carolyn Bessette Kennedy (CBK) là vợ luật sư John F. Kennedy Jr. (JFK Jr.) - con trai cố Tổng thống Mỹ Kennedy. Bà là chuyên viên quan hệ công chúng thời trang, làm việc cho hãng Calvin Klein. Carolyn được xem là biểu tượng với gu mặc có sức ảnh hưởng mọi thời. Hai vợ chồng bà và chị gái bà - Lauren - đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ngoài khơi đảo Martha's Vineyard năm 1999.

Hơn 25 năm từ khi qua đời, bà vẫn luôn là nguồn cảm hứng của lĩnh vực thời trang, biểu tượng của phong cách tối giản những năm 1990.

Đầu tháng 3, áo khoác Prada của Carolyn Bessette-Kennedy gây chú ý khi được bán đấu giá với con số kỷ lục 192.000 USD (hơn 5 tỷ đồng), cao gấp sáu lần mức định giá ban đầu, thiết lập cột mốc mới cho bất kỳ trang phục nào liên quan đến bà.

Vogue nhận định sự kiện này không đơn thuần là một cuộc mua bán đồ cổ. Nó là minh chứng cho giá trị kinh tế của một trong những tủ đồ bí ẩn nhất thế giới. Khác với những di sản công khai của Jacqueline Kennedy Onassis hay Công nương Diana, tủ đồ của Carolyn Bessette-Kennedy là một ẩn số. Sự quý hiếm đã đẩy giá trị của những món đồ bình thường nhất lên mức không tưởng.

Mùa thu năm 1998, Carolyn Bessette-Kennedy bước ra khỏi căn hộ loft ở Tribeca trong chiếc áo Prada, quần jeans xanh và mái tóc buộc đuôi ngựa. Khoảnh khắc này trở thành biểu tượng vĩnh cửu, liên tục xuất hiện trên các bảng cảm hứng thời trang suốt hơn hai thập niên. Ảnh: Artnews

Theo RoseMarie Terenzio, trợ lý lâu năm của JFK Jr. và là bạn thân của vợ chồng ông, tủ đồ của Carolyn tinh gọn. Bà thường xuyên mặc đi mặc lại những món mình yêu thích và mua áo thun từ khu vực trẻ em tại cửa hàng Gap.

Chuyên gia đấu giá Mỹ Lucy Bishop nhận định thị trường dành cho kỷ vật của bà đang ở giai đoạn bùng nổ, tương tự thị trường của Công nương Diana 10 năm trước. Nếu trước đây, giá trung bình một món đồ của bà Diana là 50.000 USD, nay đã tiến gần mốc một triệu USD, kỷ vật của CBK được dự đoán có quỹ đạo tăng trưởng tương tự.



Theo Elle, sức hút từ series Love Story (2026) của đạo diễn Ryan Murphy đã làm sống dậy cơn sốt săn tìm những món đồ và mặc theo phong cách của Carolyn Bessette-Kennedy. Tác phẩm phát hành từ 12/2 đến 26/3 kể về chuyện tình lãng mạn và bi kịch của vợ chồng bà. Nhờ thành công của phim, lượt tìm kiếm thiết kế Calvin Klein thập niên 1990 tăng gấp 16 lần trên nền tảng mua sắm Depop. Từ khóa CarolynBessetteStyle hiện đạt khoảng 5,2 triệu bài viết trên Instagram.

Cuộc đấu giá tháng 2 do đơn vị The Fashion Auctioneer của Mỹ thực hiện đã mang về tổng cộng 408.750 USD, với mọi lô hàng đều tìm được người mua. Ngoài chiếc áo khoác Prada màu lạc đà, các món đồ khác cũng đạt mức giá kinh ngạc. Năm 2024, nhà thiết kế Sarah Staudinger, người sáng lập thương hiệu Staud, đã chi 177.600 USD để sở hữu ba chiếc áo khoác của CBK, gồm một thiết kế Prada đen, áo họa tiết da báo và áo Yohji Yamamoto.

Trailer 'Love Story' Trailer phim "Love Story". Tác phẩm được xem là hiện tượng truyền hình, là series có lượt xem cao nhất lịch sử mạng lưới FX trên hai nền tảng Hulu và Disney+. Video: Netflix

Vogue cho rằng sự quý hiếm kết hợp xu hướng thời trang hiện đại và sự bảo mật của gia đình Bessette đã tạo nên thị trường kỷ vật hấp dẫn và tốn kém. Tính đến nay, chỉ vỏn vẹn bảy món đồ từ tủ quần áo của bà được đưa ra đấu giá. Đây là một con số nhỏ đối với một trong những biểu tượng thời trang có sức thu hút nhất thế kỷ 20. Bảy món này đều là những món quà Carolyn tặng cho RoseMarie Terenzio.

Sự khan hiếm không phải ngẫu nhiên. Sau vụ tai nạn năm 1999, do Carolyn qua đời mà không có di chúc, toàn bộ tài sản cá nhân của bà, theo luật bang New York, đã thuộc về gia đình Bessette. Sau khi bố mẹ bà qua đời, người thừa kế duy nhất còn lại của tủ đồ và các kỷ vật của Carolyn là chị gái bà, Lisa Bessette, hiện 61 tuổi. Lisa đang sống tại Ann Arbor, Michigan và kiên quyết từ chối mọi sự tiếp cận từ giới truyền thông.

John F. Kennedy Jr và vợ Carolyn Bessette Kennedy đến Nhà Trắng ngày 5/2/1998, dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho Thủ tướng Anh Tony Blair và vợ Cherie. Ảnh: AFP

Theo Pagesix, nhiều món đồ mang tính lịch sử của bà vẫn đang được giấu kín, khiến công chúng mong chờ trong các buổi đấu giá tương lai. Trong đó, gây tò mò nhất là chiếc váy cưới lụa satin của Narciso Rodriguez - thiết kế được xem là đã thay đổi hoàn toàn quan niệm về thời trang cưới ở thập niên 1990. Chuyên gia đấu giá Lucy Bishop mô tả đây là món đồ quan trọng, thể hiện một phần lịch sử thời trang Mỹ. Bà tin rằng gia đình Bessette đang cất giữ nó cẩn mật.

Ngoài ra, túi Birkin, giày Manolo Blahnik, nhẫn đính hôn và các thiết kế từ thời bà còn là giám đốc quan hệ công chúng tại Calvin Klein cũng là những món nhiều người mong sẽ lộ diện trong tương lai.

Với lối sống kín tiếng của bà Lisa, phần lớn tủ đồ của CBK chưa lộ diện trước công chúng. Vì vậy, với các nhà sưu tập và bảo tàng, sở hữu một món đồ của CBK không chỉ là sở hữu quần áo mà là sở hữu một phần sự bí ẩn.

Sao Mai (theo Elle, Pagesix)