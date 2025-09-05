Côn Đảo nghiên cứu tiềm năng bán tín chỉ carbon từ rừng và biển

TP HCMVới hệ sinh thái rừng, biển đa dạng, trữ lượng carbon hơn 427.000 tấn, Côn Đảo có tiềm năng tham gia thị trường tín chỉ carbon, mở cơ hội thu hút nguồn lực tài chính xanh.

Thông tin này được đưa ra tại hội nghị công bố kết quả nghiên cứu tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính từ rừng, biển và khả năng bán tín chỉ carbon, do Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tổ chức ngày 5/9.

Côn Đảo, hiện thuộc TP HCM, có 16 đảo lớn nhỏ với diện tích gần 76 km2, trong đó đảo Côn Sơn rộng khoảng 57 km2. Nhờ vị trí địa lý đặc biệt, địa phương sở hữu hệ sinh thái rừng và biển phong phú, tiêu biểu cho kiểu rừng nhiệt đới hải đảo, có giá trị lớn về sinh thái và phát triển bền vững.

Một góc Côn Đảo nhìn từ trên cao. Ảnh: Trường Hà

Kết quả điều tra năm 2025 cho thấy Côn Đảo có 6.462 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó rừng tự nhiên chiếm gần 93%. Trữ lượng gỗ trung bình 121 m3/ha ở rừng tự nhiên, 253 m3/ha ở rừng trồng và 113 m3/ha ở rừng ngập mặn. Tổng trữ lượng hơn 775.000 m3 gỗ, phần lớn thuộc rừng tự nhiên.

Tổng lượng carbon tích trữ tại rừng đạt khoảng 428.000 tấn, chiếm gần như toàn bộ. Ngoài ra, hệ sinh thái biển với hơn 423 ha thảm cỏ biển cũng đóng góp thêm khoảng 15 tấn carbon, chủ yếu ở vịnh Côn Sơn.

Theo đơn vị tư vấn, tổng tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính của Côn Đảo quy đổi đạt 427.000 tấn carbon, trong đó rừng chiếm gần như toàn bộ, biển đóng góp 0,08%. Điều này mở ra khả năng hình thành danh mục tín chỉ carbon đa dạng, tăng giá trị thương mại và sức cạnh tranh trên thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Để biến tiềm năng thành hiện thực, các chuyên gia cho rằng Côn Đảo cần xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định theo chuẩn quốc tế, có chuỗi số liệu dài hạn để chứng minh khả năng hấp thụ carbon ổn định.

Bên cạnh đó, việc tăng cường khảo sát thực địa, ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS để nâng cao độ chính xác trong tính toán carbon biển cũng được nhấn mạnh. Cùng với đó là cơ chế hỗ trợ trồng và phục hồi rừng, đặc biệt rừng ngập mặn, đồng thời chủ động hợp tác quốc tế để tiếp cận nguồn lực tài chính và kỹ thuật.

Ông Phạm Hồng Lượng, Phó cục Lâm nghiệp, nhận định: "Việc tính toán khả năng hấp thụ carbon, giảm phát thải và tham gia thị trường là bài toán lớn, nhưng Côn Đảo hoàn toàn có thể thực hiện nếu có cách tiếp cận phù hợp. Báo cáo cần làm nổi bật hướng đi cụ thể".

Theo các chuyên gia, kết quả nghiên cứu là cơ sở quan trọng để xây dựng đề án kinh tế tuần hoàn, đưa Côn Đảo hướng tới phát triển xanh và bền vững. Đồng thời, việc tham gia thị trường carbon góp phần giúp Việt Nam thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Tín chỉ carbon là một loại chứng nhận cho phép một tổ chức, doanh nghiệp hay quốc gia được quyền phát thải một tấn CO2 (hoặc lượng khí nhà kính tương đương). Một tín chỉ được tạo ra khi có một tấn khí nhà kính được giảm hoặc loại bỏ khỏi khí quyển.

Các tổ chức có lượng phát thải vượt hạn ngạch có thể mua tín chỉ từ những đơn vị đã giảm phát thải thành công để bù đắp. Thị trường tín chỉ carbon vì vậy trở thành công cụ kinh tế, khuyến khích đầu tư vào dự án xanh như trồng rừng, năng lượng tái tạo, phục hồi hệ sinh thái.

Việc tham gia thị trường carbon không chỉ mang lại nguồn thu từ bán tín chỉ, mà còn thúc đẩy bảo vệ tài nguyên, phát triển kinh tế gắn với môi trường.

Thu Huyền - Trường Hà