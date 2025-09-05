Côn Đảo nghiên cứu tiềm năng bán tín chỉ carbon từ rừng, biển

TP HCMCôn Đảo có tiềm năng lớn nhờ hệ sinh thái rừng và biển đa dạng với trữ lượng carbon 427.000 tấn cùng xu hướng tăng trưởng, tạo danh mục tín chỉ đa dạng thu hút tài chính xanh.

Thông tin được đưa ra tại hội nghị do Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tổ chức công bố kết quả nghiên cứu tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính từ rừng, biển và khả năng xây dựng mô hình bán tín chỉ carbon, ngày 5/9.

Đặc khu Côn Đảo, thuộc TP HCM, gồm 16 đảo lớn nhỏ với diện tích tự nhiên gần 76 km2, trong đó Côn Sơn rộng khoảng 57 km2. Nhờ vị trí địa lý đặc biệt và điều kiện tự nhiên đa dạng, nơi đây hình thành hệ sinh thái rừng và biển phong phú, tiêu biểu cho kiểu rừng nhiệt đới hải đảo, có giá trị lớn về sinh thái, khoa học và phát triển bền vững

Một cánh rừng ở Côn Đảo. Ảnh: Thu Huyền

Theo kết quả điều tra năm 2025, Côn Đảo có 6.462 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó rừng tự nhiên chiếm gần 93%, rừng trồng 0,46% và đất trống, cây bụi khoảng 6,7%. Trữ lượng gỗ bình quân đạt 121 m2/ha ở rừng tự nhiên, 253 m2/ha ở rừng trồng và 113 m2/ha ở rừng ngập mặn. Tổng trữ lượng toàn khu hơn 775.000 m3, phần lớn thuộc rừng tự nhiên.

Tổng trữ lượng carbon rừng tại Côn Đảo được tính toán hơn 428.000 tấn, trong đó rừng tự nhiên chiếm trên 99%, còn lại là rừng trồng và đất chưa có rừng. Hệ sinh thái biển, với hơn 423 ha thảm cỏ biển, cũng đóng góp khoảng 15 tấn carbon, chủ yếu ở vịnh Côn Sơn.

Đơn vị tư vấn cho biết, tổng tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính quy đổi từ rừng và biển Côn Đảo đạt 427.000 tấn carbon, trong đó rừng chiếm gần như toàn bộ, biển đóng góp 0,08%.

Các chuyên gia nhận định Côn Đảo có tiềm năng hình thành danh mục tín chỉ carbon đa dạng từ rừng và biển, qua đó gia tăng giá trị thương mại và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như quốc tế. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường 2020, thị trường carbon trong nước và các cam kết quốc tế như REDD+ hay Thỏa thuận Paris.

Để biến tiềm năng thành hiện thực, Côn Đảo cần xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định đạt chuẩn quốc tế, có chuỗi số liệu dài hạn để chứng minh khả năng hấp thụ carbon ổn định. Việc tăng cường khảo sát thực địa, ứng dụng viễn thám và GIS nhằm nâng cao độ chính xác trong tính toán carbon biển cũng được nhấn mạnh. Song song đó, địa phương cần hoàn thiện cơ chế hỗ trợ trồng và phục hồi rừng, đặc biệt rừng ngập mặn, đồng thời chủ động hợp tác quốc tế để tìm kiếm nguồn lực tài chính và kỹ thuật.

Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Lâm nghiệp và Kiểm lâm, cho rằng việc tính toán khả năng hấp thụ carbon, giảm phát thải và tham gia thị trường là những câu hỏi lớn nhưng Côn Đảo hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên, ông cho rằng báo cáo cần làm nổi bật nội hàm và đề xuất hướng đi cụ thể.

Tại hội nghị, các chuyên gia cho rằng kết quả nghiên cứu về tiềm năng giảm phát thải từ rừng, biển và khả năng bán tín chỉ carbon là cơ sở quan trọng để xây dựng đề án kinh tế tuần hoàn, đưa Côn Đảo hướng tới phát triển xanh, bền vững, đồng thời góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 của Việt Nam.

Thu Huyền - Trường Hà