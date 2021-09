Côn Đảo có khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á

Hệ thống giải World's Best Awards 2021 của tạp chí du lịch uy tín Travel+Leisure vừa công bố kết quả giải thưởng của năm. Đợt bình chọn diễn ra từ 11/1 đến 10/5 cho phép du khách đánh giá những trải nghiệm thực tế. Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng được xếp hạng dựa trên các yếu tố như trang thiết bị, vị trí, dịch vụ, ẩm thực...

Top 10 khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á năm nay phần lớn là các đại diện đến từ Thái Lan với 6/10. Tuy nhiên, Việt Nam cũng góp mặt với hai khu nghỉ dưỡng xuất sắc là Six Senses Côn Đảo đứng vị trí đầu tiên và Four Seasons Resort the Nam Hải xếp thứ 6.

Bên trong một phòng nghỉ tại Six Senses Côn Đảo. Ảnh: Khánh Trần

Kể từ khi mở vào tháng 12/2010, Six Senses Côn Đảo đã thu hút được một lượng du khách trung thành. Khu nghỉ dưỡng có vị thế đắc địa với phía trước là bãi biển yên bình bên trong vườn quốc gia, phía sau là núi Lò Vôi hùng vĩ. Thiết kế tạo không gian như một làng chài truyền thống, khu nghỉ dưỡng gồm 50 phòng riêng và villa hồ bơi xây dựng chủ yếu bằng gỗ tếch và các vật liệu bền vững.

Cũng như các khu nghỉ dưỡng cùng hệ thống, dịch vụ chăm sóc sức khỏe đóng một vai trò quan trọng. Six Sense Côn Đảo có 5 phòng trị liệu, một khu ngoài trời dành cho hoạt động thiền và yoga, đồng thời có nhiều chương trình tập luyện hướng đến tăng cường hệ miễn dịch.

Một du khách, độc giả của Travel+Leisure gọi nơi này là "điểm đến bền vững tuyệt vời", một khách khác chia sẻ họ đã có khoảng thời gian đáng nhớ và rất mong có thể trở lại sớm nhất".

Trong khi đó, Four Seasons Resort the Nam Hải cũng tăng hạng nhờ thế mạnh về trang thiết bị, tiện nghi ấn tượng như 3 bể bơi vô cực, 8 phòng suite spa, 100 villa lớn đều có sân vườn riêng.

Top 10 khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á năm 2021: