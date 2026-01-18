Real thắng trận đầu dưới thời Arbeloa

Tây Ban NhaKylian Mbappe và Raul Asencio ghi bàn giúp Real Madrid thắng đội khách Levante 2-0 ở vòng 20 La Liga.

Chiến thắng đầu tay dưới thời tân HLV Alvaro Arbeloa đến theo cách không hề dễ chịu. Ngay từ lúc các cầu thủ Real bước ra khởi động, những tiếng la ó đã vang lên từ khán đài Bernabeu, báo hiệu một buổi tối đầy áp lực.

Màn trình diễn nhạt nhòa trong hiệp một càng đẩy bầu không khí vào trạng thái căng thẳng. Real cầm bóng tới 70%, nhưng hoàn toàn bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương và chỉ tung ra sáu cú dứt điểm. Đây là thông số tệ nhất của một HLV Real trong hiệp đấu đầu tiên tại La Liga, kể từ Julen Lopetegui, với bốn cú sút trong trận ra mắt gặp Getafe năm 2018.

Tình huống Kylian Mbappe bị Adrian de la Fuente phạm lỗi, mang về quả phạt đền, trong trận Real thắng Levante 2-0 ở vòng 20 La Liga trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 17/1/2026. Ảnh: Reuters

Bước ngoặt đến ở phút 56. Mbappe đột phá thẳng vào vòng cấm rồi bị hậu vệ Adrian de la Fuente phạm lỗi, mang về quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, tiền đạo người Pháp dứt điểm chìm về góc phải, ngược hướng phán đoán của thủ môn Levante. Mbappe chạm mốc 50 bàn qua 53 trận tại La Liga. Anh trở thành cầu thủ đạt thành tích này nhanh thứ hai trong thế kỷ 21, chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo với 50 bàn sau 51 trận vào năm 2011.

Bàn mở tỷ số giúp Real cởi bỏ áp lực và liên tiếp bắn phá khung thành đội khách. Phút 65, từ quả phạt góc bên cánh trái của Arda Guler, Raul Asencio bật cao đánh đầu chéo góc, khiến thủ thành Levante đứng chôn chân, nhân đôi cách biệt. Trung vệ người Tây Ban Nha ghi hai bàn trong năm lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường, sau chuỗi 63 trận tịt ngòi trước đó cho Real.

Những phút còn lại, Mbappe, Guler và Jude Bellingham lần lượt bỏ lỡ cơ hội trong vòng cấm, còn Franco Mastantuono có cú sút xa dội xà ngang. Dù vậy, chiến thắng 2-0 là đủ để Real giải tỏa áp lực, đồng thời rút ngắn cách biệt với Barca - đội làm khách của Sociedad ở trận đấu muộn - xuống một điểm.

Raul Asencio (giữa) mừng bàn ấn định chiến thắng. Ảnh: Real Madrid FC

Sau trận, Arbeloa thừa nhận toàn đội chịu áp lực lớn và thi đấu không tốt trong hiệp một. "Chiến thắng này là điều bắt buộc", ông nói. "Tuần vừa qua không hề dễ chịu để chấp nhận. Điều quan trọng là Real phải khởi đầu nửa sau mùa giải theo cách tốt nhất có thể. Chúng tôi thắng trên sân nhà, trước người hâm mộ, và giờ toàn đội sẽ tập trung cho trận đấu tiếp theo".

HLV 43 tuổi cũng chỉ ra những điểm cải thiện rõ rệt của Real sau giờ nghỉ. Ông phân tích: "Chúng tôi cần đẩy nhanh tốc độ luân chuyển bóng. Levante phòng ngự rất thấp, và đó sẽ là kịch bản quen thuộc ở La Liga. Nếu muốn gây sát thương trước những đối thủ như vậy, Real phải chơi nhanh hơn nhưng vẫn kiên nhẫn. Sẽ có nhiều trận đấu bế tắc trong hiệp một, và nhiệm vụ của chúng tôi là kết liễu đối thủ trong hiệp hai, như cách đã làm hôm nay".

Ngày 20/1, Real tiếp tục đá sân nhà gặp Monaco ở lượt bảy Champions League.

Hồng Duy