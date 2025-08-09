'Cơn ác mộng' thuế vào Mỹ 39% của ngành đồng hồ Thụy Sĩ

Một số lãnh đạo ngành đồng hồ Thụy Sĩ xem thuế quan 39% của ông Trump là "cơn ác mộng" vì có thể đẩy giá bán tại Mỹ tăng 65%.

Thành lập năm 1785, DuBois et fils bán trực tiếp đồng hồ đến người tiêu dùng Mỹ, nơi đang chiếm khoảng 15% doanh thu toàn cầu. Những ngày trước thời điểm mức thuế nhập khẩu 39% áp lên hàng Thụy Sĩ của ông Trump hiệu lực, công ty gấp rút gửi 5 chiếc đồng hồ cao cấp, mỗi chiếc trị giá hàng nghìn USD đến Mỹ.

Đến ngày 6/8 họ dừng nhận đặt hàng trên website tại Mỹ. Giám đốc điều hành Thomas Steinemann đang tính toán mức tăng giá cần thiết. Ông ví dụ DuBois DBF008 có thể tăng từ 10.800 USD lên 14.500 USD. Theo ông, thị trường Mỹ là động lực lớn của ngành 2 năm qua, nhưng thuế quan sẽ đánh gục rất nhiều doanh nghiệp. "Đây là một thảm họa lớn", ông nói.

Tại Geneva, Sacha Davidoff, chủ một cửa hàng đồng hồ cổ điển, nói nhiều người trong ngành bàng hoàng. Họ từng hy vọng đất nước sẽ có thỏa thuận tương tự hoặc tốt hơn mức 15% mà ông Trump áp dụng cho hầu hết hàng hóa từ Liên minh châu Âu. Thụy Sĩ không thuộc khối này.

"Chúng tôi đang sống trong cơn ác mộng mà trước đó chỉ mong không thành sự thật. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều tự hỏi 'chuyện đó có thật không?'", Davidoff nói. Theo ông, mức thuế 39% là con số "game over" đối với việc xuất khẩu sang Mỹ.

Đồng hồ của DuBois et fils tại cửa hàng ở Muttenz, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Đồng hồ là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ ba của Thụy Sĩ, sau hóa chất – dược phẩm và máy móc, chiếm 9% tổng kim ngạch của nước này năm 2024. Đây là quê hương của các thương hiệu như Rolex, Patek Philippe, Tag Heuer (thuộc LVMH), Omega (thuộc Swatch Group) và IWC Schaffhausen (thuộc Richemont).

Năm ngoái, Mỹ chiếm 17% trong tổng kim ngạch xuất khẩu đồng hồ, đạt 26 tỷ franc Thụy Sĩ (32 tỷ USD), theo Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ. Reuters cho biết ngành này đang đối diện sức ép lớn, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31/7 bất ngờ công bố cập nhật mức thuế 39% dành cho hàng nhập khẩu nước này.

Thuế có hiệu lực từ hôm thứ năm (7/8), sau khi Tổng thống Thụy Sĩ trở về từ chuyến đi khẩn cấp tới Washington mà không đạt được thỏa thuận nào. Hiện nhiều thương hiệu bắt đầu lên kế hoạch tăng giá, tạm ngưng các đơn hàng từ Mỹ và tìm kiếm thị trường thay thế cho mặt hàng thủ công đắt đỏ này.

Theo ông Amarildo Pilo, Chủ hãng đồng hồ Pilo & Co, kiêm Nhà sáng lập Swiss Independent Watchmakers Pavilion, đại diện cho 28 thương hiệu đồng hồ độc lập, kết hợp thuế quan 39% với việc USD yếu hơn so với franc Thụy Sĩ, mức thuế mới sẽ khiến đồng hồ nước này đến tay người Mỹ đắt hơn trước khoảng 65%.

Swatch Group - hãng đồng hồ Thụy Sĩ lớn nhất về sản lượng, sở hữu các thương hiệu Omega, Tissot và Longines - tăng giá 5% sau đợt áp thuế đầu tiên của ông Trump hồi tháng 4. Giám đốc điều hành Swatch Group Nick Hayek cho biết đã đẩy mạnh xuất hàng sang Mỹ từ trước và tăng giá sản phẩm.

"Chúng tôi đã chuyển rất nhiều hàng sang Mỹ, vì vậy trước mắt chưa bị ảnh hưởng ngay", ông nói. Swatch đang có lượng hàng tồn kho đủ cho 3 đến 6 tháng ở Mỹ. Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ xác nhận xuất khẩu sang Mỹ nói chung đã tăng vọt trong tháng 4, khi các hãng đồng hồ tranh thủ đưa hàng đi.

Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ sang Mỹ các tháng. Đơn vị: triệu franc Thụy Sĩ. Nguồn: Reuters

Tuy nhiên, Amarildo Pilo cho rằng nhập trước hàng không phải giải pháp bền vững. Jean-Philippe Bertschy, chuyên gia phân tích tại ngân hàng tư nhân Vontobel (Zurich) cũng nhận định tồn kho cao chỉ là cầm cự ngắn hạn. "Nếu mức 39% vẫn duy trì, đó sẽ là thảm họa", ông Bertschy nói.

Thách thức khác của ngành đồng hồ Thụy Sĩ là để được dán nhãn chuẩn xuất xứ "Swiss Made", sản phẩm phải có ít nhất 60% linh kiện được sản xuất trong nước, khiến việc chuyển nhà máy sang nơi khác trở nên khó khăn.

"Chúng tôi sản xuất hoàn toàn tại Thụy Sĩ, không phải ở Trung Quốc. Chi phí đã cao sẵn và nếu cộng thêm mức thuế 39% thì chúng tôi không thể chịu đựng được. Vì vậy, chắc chắn giá sẽ phải tăng", CEO Swatch nói .

Điểm sáng duy nhất cho các nhà sản xuất đồng hồ là khả năng linh hoạt của kênh phân phối. Ví dụ, Swatch vẫn có thể tiếp cận người tiêu dùng Mỹ trong lúc họ đi du lịch nước ngoài. "Khách hàng giờ đây di chuyển khắp nơi", ông Hayek nói.

Ông lấy ví dụ rằng khi Trung Quốc áp thuế xa xỉ, người tiêu dùng nước này đã chuyển sang mua hàng tại Macau và Hong Kong. "Người Mỹ có rất nhiều lựa chọn. Họ đi khắp thế giới", ông nói, nhắc đến những cửa hàng trên du thuyền.

Tương tự, ông Amarildo Pilo của Swiss Independent Watchmakers Pavilion, dự báo người Mỹ sẽ không còn mua đồng hồ Thụy Sĩ tại Mỹ. "Những ai thực sự muốn sở hữu và yêu thích chúng sẽ tìm mua nơi khác. Nói thật, đây là mất mát cho Mỹ", ông bình luận.

Ngoài ra, chuyên gia Jean-Philippe Bertschy cho rằng các dòng đồng hồ siêu cao cấp sẽ dễ dàng chuyển phần chi phí thuế lên người tiêu dùng hơn so với phân khúc tầm trung và phổ thông.

Và khi các cuộc đàm phán giữa Thụy Sĩ và Mỹ vẫn tiếp diễn, Sacha Davidoff hy vọng tình hình cuối cùng sẽ được giải quyết. "Tôi nghĩ rằng đây sẽ là giai đoạn khó khăn khi về cơ bản chúng tôi sẽ phải tạm dừng thị trường Mỹ và tập trung vào doanh số bán hàng trong nước", ông nói.

Phiên An (theo Reuters)